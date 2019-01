Le Cirque du Soleil annule sa participation à un gala en Chine

Le Cirque du Soleil a été contraint d'annuler sa participation au grand gala du Nouvel an chinois, mais cette décision est sans lien avec l'affaire Huawei qui oppose Ottawa et Pékin, a-t-on appris vendredi auprès de la troupe canadienne.

Le Cirque du Soleil devait participer le 4 février à ce spectacle très populaire en Chine, où il est diffusé par la chaîne CCTV et suivi par des centaines de millions de spectateurs. Mais les négociations avec les organisateurs ont tardé à se concrétiser et la troupe a jugé, le mois dernier, qu'elle n'avait plus le temps de mettre sur pied un spectacle de qualité.

«Le 10 décembre dernier, après plusieurs mois de négociations, comme on n'avait pas encore de contrat écrit et qu'on n'était pas en mesure d'arriver à une entente, c'est avec déception qu'on s'est retiré du projet», a expliqué à l'AFP la responsable des relations publiques de la multinationale du divertissement.

«C'était une belle opportunité marketing, vous comprenez notre déception», a-t-elle ajouté, assurant que cette décision n'était pas liée à la polémique liée de l'arrestation à Vancouver dix jours plus tôt, le 1er décembre, de la directrice financière du groupe chinois Huawei, Meng Wanzhou.

Cette arrestation, à la demande des États-Unis, a déclenché une crise diplomatique sans précédent entre Ottawa et Pékin. Les autorités chinoises ont depuis arrêté deux Canadiens tandis qu'un tribunal chinois a condamné à mort un troisième, des mesures sans lien avec l'affaire Huawei selon Pékin.

Un projet de spectacle permanent du Cirque du Soleil à Hangzhou en Chine, est toujours sur les rails et doit voir le jour l'été prochain, a précisé la porte-parole de la célèbre troupe basée à Montréal.

L'immense marché chinois est l'une des priorités du Cirque du Soleil, détenu à 60% par le fonds américain TPG et à 20% par le groupe chinois Fosun, qui possède notamment le Club Med.