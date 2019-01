Le Fonds Ecofuel lève 40,6 M$

Le Fonds de capital de risque en technologies propres Ecofuel a annoncé vendredi la clôture d'une seconde ronde de financement pour un engagement total de 40,6 millions $.

Le fonds géré par la firme Ecofuel permet de soutenir les entreprises en phase de démarrage œuvrant dans les technologies propres au Québec et dans l’est du Canada.

Essentiellement, Ecofuel a recueilli 10,6 millions $ supplémentaires de différents investisseurs, dont Desjardins Capital.

«Nous sommes heureux d’accueillir Desjardins Capital comme nouvel investisseur et fiers que le gouvernement du Québec réitère son soutien au Fonds Ecofuel. Ces marques de confiance témoignent de l’intérêt pour notre stratégie d’investissement et les synergies développées entre le Fonds et l’Accélérateur Ecofuel», a déclaré dans un communiqué Richard Cloutier, associé directeur du Fonds Ecofuel.

Les investisseurs du Fonds Ecofuel sont Investissement Québec, BDC Capital (la division d’investissement de la Banque de développement du Canada), Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ et le Consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels au Québec.