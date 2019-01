Le projet Royalmount doit être revu, dit Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, croit que le mégaprojet commercial et de divertissement Royalmount n’a pas l'acceptabilité sociale nécessaire pour aller de l’avant dans sa forme actuelle.

En point de presse, vendredi, Mme Plante a indiqué que le projet de 2 milliards $ de Carbonleo, qui doit être érigé au carrefour des autoroutes 15 et 40, dans la ville liée de Mont-Royal, «doit être revu afin de s’insérer dans la trame urbaine et de permettre d’améliorer la qualité de vie des résidents du secteur».

Selon elle, les impacts du projet Royalmount sont «régionaux et majeurs», c’est pourquoi elle appelle tous les partenaires à travailler avec le promoteur Carbonleo, dont les élus de Mont-Royal et les arrondissements limitrophes. Mme Plante croit qu’il faut «développer une vision commune qui fera en sorte que ce projet devienne acceptable pour la population».

«C’est aussi un projet privé qui aura besoin d’infrastructures publiques pour se déployer et s’intégrer dans l’espace urbain qui l’accueille», a-t-elle indiqué.

Jeudi, la Commission sur le développement économique urbain et l’habitation a indiqué, dans ses recommandations relatives au projet Royalmount, qu’un temps d’arrêt serait salutaire pour permettre à Carbonleo de redéfinir le complexe qu'il propose.

De son côté, Carbonleo a indiqué qu’il respectait la réglementation en vigueur et prévoyait ainsi poursuivre les travaux de construction.

«Les échéances sont serrées, c’est important; on a des banquiers, des partenaires financiers, des locataires avec qui on a des ententes, donc il va falloir continuer à travailler», a dit le vice-président de Carbonleo Claude Marcotte.

«On a trois ans devant nous avant l’ouverture, donc on a amplement le temps de prendre en considération les recommandations constructives et de faire les modifications qu’il y a lieu si tous le jugent opportun», a-t-il ajouté.

Des questions concernant la circulation dans le secteur ont été soulevées. De plus, le volet résidentiel devrait, selon la Commission, inclure des logements sociaux, abordables et familiaux.

Les maires de Montréal-Est, Robert Coutu, et de Dollard-des-Ormeaux, Alex Bottausci, qui sont membres de la Commission, ont pour leur part exprimé leur désaccord aux recommandations, en disant que celles-ci remettaient en question la compétence des villes liées.

«Soyons raisonnables et demandons à tout le monde de s’asseoir et de travailler ensemble dans un esprit de collaboration, et pas en utilisant des moyens légaux», a plaidé M. Bottausci, jeudi.