Le Québec bien au-dessus de la moyenne canadienne

Le Québec s’est situé bien au-dessus de la moyenne canadienne au quatrième trimestre de 2018 en termes de croissance des dépenses payées par carte, selon des données fournies par la firme Moneris.

Selon l’entreprise spécialisée dans les solutions de paiement par cartes de débit et de crédit, au cours du trimestre s'étendant d’octobre à décembre, la croissance moyenne des dépenses au Canada a été de 3,2% par rapport à la période correspondante de l’année précédente, alors qu’au Québec elle s’est située à 5,4%.

Une autre province, la Colombie-Britannique, a enregistré une croissance supérieure à la moyenne, soit 4,1%. L’Ontario s’est positionnée juste au-dessus de la moyenne avec une hausse de 3,3% des dépenses par rapport au quatrième trimestre de 2017, alors que la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont enregistré des baisses respectives de 4,5% et de 3,2%.

Selon Moneris, l’augmentation de 3,2% des dépenses au dernier trimestre de 2018 «représente la plus faible croissance trimestrielle de l’année 2018, voire des quatre dernières années».

«Chaque trimestre de 2018 a enregistré une croissance des dépenses, mais les augmentations globales ont été plus modérées que celles des dernières années, a expliqué Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive en 2019, avec des dépenses prudentes et une croissance modérée.»

Les données de Moneris indiquent que «malgré une période des Fêtes achalandée, le mois d’octobre est celui qui a enregistré la plus importante augmentation des dépenses du trimestre». La croissance des dépenses en octobre 2018 a été de 5,2%, contre 3,8% en novembre et 1,6% en décembre.

«Le Vendredi fou, le lendemain de Noël et le dernier vendredi avant Noël ont tous enregistré une augmentation des dépenses comparativement à l’année précédente», a mentionné Moneris.

Par ailleurs, le nombre de transactions «sans contact» au Canada au quatrième trimestre de 2018 a augmenté de 27,68% - pour un volume en hausse de 30,14%.

«Ces augmentations deviennent moins importantes d’un trimestre à l’autre puisque de plus en plus de Canadiens adoptent ce mode de paiement, a expliqué Moneris.

Par contre, la part totale de l’utilisation des paiements sans contact continue d’augmenter, représentant près de la moitié (47,75%) des transactions traitées au cours de ce trimestre par l’entremise de canaux sans contact.»