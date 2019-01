Les travailleurs déçus par la fermeture de l'usine Dare

L'annonce de la fermeture de l'usine Dare, à Saint-Lambert, a secoué les 275 travailleurs. Particulièrement Joanie, une emballeuse autiste de 28 ans qui vit avec une dysphasie sévère.

«J'ai besoin d'un travail qui est à répétition parce que, si ça change tout le temps, je peux me perdre, explique-t-elle. Je peux me perdre et je ne sais pas quoi faire."

Sa perte d'emploi l'angoisse, car elle a eu de mauvaises expériences par le passé. Elle sait que trouver du travail sera pour elle plus difficile.

«Maintenant, on n'a plus le droit de dire: "Tu es autiste, je te prends pas ", relate-t-elle. Mais c'est déjà arrivé, une place ou le boss a vu mon C.V., quand la madame a dit que j'étais autiste, il m'a redonné ça et il m'a dit: "Retourne chez vous. "»

L'usine, qui fabrique notamment les biscuits Goglu et Whippet, fermera ses portes dans 18 mois.

«Autour du complexe immobilier, il y a des résidences privées, des commerces autour. L'usine aurait besoin de grandir, justement, pour optimiser sa production, affirme Marc Duchesne, porte-parole des Aliments Dare. Pourquoi il faut optimiser la production? Parce que la compétition internationale est très forte.»

Des primes de rétention et de rendement seront versées aux employés qui resteront jusqu'à la fin. Joanie restera. Ensuite, elle devra trouver autre chose.

Heureusement pour elle, de plus en plus d'entreprises brisent les préjugés et embauchent des personnes avec des limitations.

«Avant, on les cachait, ces personnes-là, souligne Jacques Charrette, de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Maintenant, on les voit! Et, quand on les voit, bien, on les adore et on veut absolument les avoir pour travailler avec nous.»

Pour Arnaud Lemay, un trisomique de 20 ans, travailler dans un gym trois fois semaine lui permet de se sentir comme les autres.

«Travailler, c'est comme tout le monde, explique Arnaud. Tout le monde, on travaille, même ma mère.»