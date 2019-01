Pink ne s’excusera pas pour ses avis tranchés

Pink a déclaré qu'elle ne «présentera pas d'excuses» pour ses opinions, aussi tranchées soient-elles.

Elle avait indiqué qu'elle trouvait «nauséabonde» la vidéo, devenue virale, d'un adolescent se moquant apparemment d'un natif-américain.

«C'est ignoble, et plus qu'irrespectueux. Nauséabond. Qu'est-ce qui sera fait à propos de ça? Et pourquoi cela ne peut-il pas arriver quand je suis dans le coin? Il y aurait eu des gros titres, c'est sûr. Et que faisaient les accompagnateurs, les parents, les professeurs?», a-t-elle publié sur Instagram.

Un commentaire qui a suscité l'ire de certains de ses abonnés, ce dont elle semble n'avoir cure.

«Je suis toujours la même fille que j'ai toujours été. Je l'ai toujours admis quand j'avais tort, je me suis excusée plusieurs fois, je crois aux excuses quand on a tort. J'ai été élevée par un vétéran du Vietnam qui m'a appris à me battre pour ce que je crois être juste, même si cela signifie me battre seule. Je ne m'excuserai pas et ne me suis jamais excusée pour certaines de mes opinions. Si vous êtes surpris ou offensé, vous avez tous les droits de vous désabonner de ma page, car cela veut dire que vous ne savez vraiment pas qui je suis. Je suis paix et amour, avec un peu d'allez vous faire f*utre. Il y a beaucoup de belles personnes dans le monde et dans ce pays qui veut l'égalité pour tous», a-t-elle publié en réponse.

«Ce sont les idéaux avec lesquels j'ai été élevée par mon père. On ne pourra pas me convaincre du contraire, quelles que soient les horreurs que vous pourrez dire sur moi, mon mari ou mes enfants», conclue-t-elle.