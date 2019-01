Plus d’IVAC même si la cause traîne en longueur

Une famille de Shawinigan dont la fillette aurait été agressée sexuellement à l’âge de quatre ans déplore qu’elle ne reçoive plus d’aide du programme d’indemnisation aux victimes d’actes criminels (IVAC), alors qu’elle traversera prochainement des moments difficiles.

Le présumé agresseur de l’enfant, Michel Pronovost serait sur le point de plaider coupable. La cause de l'accusé de 39 ans traîne en longueur depuis la plainte déposée contre lui en avril 2015.

C'est en lui donnant le bain que sa mère aurait constaté des signes physiques qui ne trompent pas. Elle a questionné la fillette qui a tout raconté ce que l'accusé lui aurait fait subir.

Trois ans plus tard, l’enfant est toujours extrêmement anxieuse face aux événements.

«La journée où lui [recevra sa sentence s’il est déclaré coupable], nous il faudra gérer l’après», souligne la mère de l’enfant.

Le processus judiciaire n'est pas terminé, et pour la famille, la page est loin d'être tournée. Pourtant, l'organisme gouvernemental qui vient en aide aux victimes d'actes criminels a prévenu la mère que l'enfant n'a plus droit aux prestations qui lui permettaient de rencontrer le psychologue chaque semaine depuis trois ans.

«Ce n’est pas parce que pour lui, ce sera terminé, que pour nous ça va l’être, mentionne la femme. Ça va lui faire remonter beaucoup de souvenirs à la surface. C’est sûr qu’elle va faire beaucoup d’anxiété. Elle va avoir besoin de soins, de soutien, ça va être un travail à long terme.»

Le plus «généreux» au Canada

La ministre de la Justice Sonia Lebel, qui souhaite effectuer une refonte de l'appareil judiciaire, n'était pas disponible pour commenter la situation, mais son cabinet a fait parvenir à TVA Nouvelles une déclaration écrite.

«Notre gouvernement est au travail et étudie présentement les réformes que l'on peut apporter à la Loi sur l'IVAC, a-t-on mentionné. Le Régime québécois d'indemnisation des victimes d'actes criminels est le plus généreux au Canada. Notre défi sera d'évaluer si ces sommes sont utilisées de la meilleure façon pour aider au maximum les personnes victimes d'actes criminels. »

Vendredi, l'avocat et le directeur des poursuites criminelles et pénales ont eu de nombreuses discussions dans l'objectif éviter la tenue d'un procès. En attendant un règlement, la cause a une fois plus été remise à une date ultérieure, laissant la présumée victime et sa famille dans l'attente.

-D’après le reportage de Jonathan Roberge