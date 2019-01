Procès contre Mike Ward: «les handicapés n’ont pas à faire pitié»

Angelo Shiraldi trouve dommage que Jérémy Gabriel, via la Commission des droits de la personne, ait poursuivi Mike Ward pour une mauvaise blague dans un spectacle d’humour. « Il n’aurait pas dû chercher le désarroi publiquement. J’ai peur de l’image que ça pourrait projeter sur les personnes handicapées », dit au Journal de Montréal l’humoriste atteint de paralysie cérébrale.

À l’automne 2016, quelques mois après que Mike Ward a été condamné à verser 42 000 $ à Jérémy Gabriel et sa mère pour une blague, Angelo Shiraldi a décidé de faire un numéro d’humour destiné à Jérémy.

Publié sur YouTube à l’époque, le numéro de l’humoriste encore peu connu est tombé dans l’oubli. Mais il y a quelques jours, alors que Ward et Gabriel se retrouvaient en Cour d’appel, la vidéo a refait surface et s’est propagée sur les réseaux sociaux.

Dans ce numéro, qu’il n’a fait que quelques fois sur scène, Angelo Shiraldi s’adresse directement à Jérémy Gabriel. À travers les nombreuses blagues sur son propre handicap, l’humoriste de 37 ans — qui a gagné la finale d’En route vers mon premier gala... en 2017 — y livre quelques messages sérieux à Jérémy.

« Tu veux alimenter l’idée qu’on est mal en point et que tout nous est dû. Ce n’est pas vrai. J’ai travaillé fort pour faire ma place en humour. [...] Ce que je trouve dommage, c’est que tu ne fais pas juste handicaper la liberté d’expression avec ça [le procès], mais t’enlèves aussi la fierté que j’ai d’être bon dans ce que je fais, malgré mon handicap. »

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Incompréhension

Rejoint par Le Journal, Angelo Shiraldi mentionne qu’il avait voulu faire ce numéro, car le procès contre Mike Ward l’avait « fâché » et « un peu dérangé ». « J’espère que Mike Ward ne paiera pas, dit-il. C’était une blague d’il y a dix ans. Je crois que c’est une incompréhension. Et je ne pense pas que quelqu’un devrait payer pour une incompréhension. »

« Je n’ai vraiment rien contre Jérémy Gabriel, bien au contraire, poursuit-il. Je trouve que cette histoire lui a beaucoup nui et n’a pas non plus aidé la cause des personnes handicapées. En 2019, il y a encore l’image du handicapé qui fait pitié. On ne veut pas ça. »

Aidé par Mike

L’an dernier, alors qu’il avait besoin d’argent pour s’inscrire à l’École nationale de l’humour, Angelo Shiraldi a lancé une campagne de sociofinancement. Plusieurs humoristes l’ont aidé, dont... Mike Ward. « Mike aime les personnes handicapées, dit Angelo. Ce n’est pas parce qu’une joke a mal passé qu’il les déteste toutes. »

« Ce qui est dommage avec cette histoire, c’est que ce sont Jérémy et Mike qui ont le plus souffert. Il n’y a personne qui gagne là-dedans. »