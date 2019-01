Quand la musique de Serge Fiori propulse les artistes du Cirque Éloize

À moins de six semaines de la première du spectacle «Serge Fiori – Seul ensemble», l'équipe du Cirque Éloize entre dans la phase «vitesse grand V», comme la décrit l'enthousiaste metteur en scène Benoît Landry.

Les 20 artistes – dont cinq danseurs – qui prendront part à cette œuvre mariant cirque, danse, musique et projections, ainsi que la vingtaine d'autres qui travaillent dans l'ombre, s'activent actuellement en répétitions, mais aussi en développement, recherche et création, à Montréal.

Intense immersion

Pour Benoît Landry, le plongeon dans l'univers de la musique de Serge Fiori a commencé au printemps dernier. Pendant cinq mois, il dit avoir écouté, sur son iPod, quatre heures par jour de chansons d'Harmonium et de son «leader».

«J'en suis à un point où, sincèrement, je pense que je suis capable de chanter toutes les lignes, je suis capable de te dire qu'à trois minutes trente-trois, la flûte rentre.»

Comme ceux et celles qui ont succombé au charme de «L'exil», «Dixie» ou «Histoires sans paroles», plusieurs images lui sont venues en tête au fil des écoutes.

«Tout le monde qui a passé du temps avec cette musique-là a un rapport très intime [avec elle], détaille le metteur en scène. C'est une musique qui a quelque chose de très initiatique, d'existentielle. Le monde a vécu des ruptures, des déménagements, des premières expériences sur cette musique... Ça rappelle des souvenirs.»

Actuel et grandiose

Si le Cirque Éloize est bien ancré dans la modernité tant grâce à sa facture visuelle qu'à ses prouesses physiques, il prouve qu'il peut toujours très bien s'inspirer du passé pour bâtir quelque chose d'actuel.

«Il y a moyen d'aller chercher l'esprit des années 70 – le sentiment de communauté, l'amour, la liberté, le ¨guts¨ – sans aller chercher les pattes d'éléphant et les chemises à fleurs», confie Benoît Landry.

Bien qu'il souhaite offrir quelque chose de grandiose, ce dernier n'a pas opté pour un aspect tape-à-l'oeil.

«Avec Harmonium, on ne peut pas se permettre d'être en surface. C'est trop profond. Ça n'empêche pas que ça va être beau et je pense que ça va être impressionnant, acrobatiquement et visuellement. Je pense qu'on va faire ¨wow!¨, mais j'espère que ça va être un ¨wow!¨ un peu ému.»

Grâce à sa nouvelle proposition audacieuse, le Cirque Éloize compte réunir les amateurs de cirque et ceux d'Harmonium.

«Ce qui me fait le plus plaisir dans ce projet, c'est que ça devient un projet intergénérationnel, dit Jeannot Painchaud, président du Cirque Éloize. Et Serge tient beaucoup à l'idée de communion, de communauté...Trop longtemps, on a sectorisé les genres et les générations. Là, on veut faire éclater ça: peut-on être tout le monde ensemble, comme un "party" de famille?»

Le fruit de près d'un an de travail de Benoît Landry et son équipe pour «Serge Fiori – Seul ensemble», un spectacle de deux heures avec entracte, pourra être apprécié dès le 6 mars au Théâtre St-Denis, à Montréal, et à compter du 20 juin au Théâtre Capitole de Québec.