Registre des armes à feu: un moratoire réclamé pour les autochtones

Le chef de la Première Nation Abitibiwinni demande que les autochtones soient exemptés du registre québécois des armes à feu le temps que le gouvernement y apporte les ajustements nécessaires.

«On est contre le registre des armes à feu, qui ne respecte pas ou qui ne prend pas connaissance de nos réalités autochtones, des gens de ma communauté spécifiquement», a affirmé le chef David Kistabish. Il demande «un moratoire pour les autochtones» d’ici à ce que l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) ait une rencontre «au plus haut niveau» à ce sujet.

Les assouplissements au Service d’immatriculation des armes à feu (SIAF) annoncées en grande pompe cette semaine par le gouvernement Legault ne sont pas suffisants pour les membres de la communauté de Pikogan, en Abitibi-Témiscamingue.

La loi oblige les propriétaires de carabines et de fusils de chasse non restreints à aviser le SIAF lorsqu’on déplace une arme pendant 15 jours ou plus. Même si la ministre Geneviève Guilbault a promis de rallonger cette période de temps, possiblement à 30 jours, ça ne concorde toujours pas avec les réalités autochtones, plaide le chef Kistabish.

Il précise qu’il y a encore beaucoup de membres de sa communauté qui habitent plus d’un mois sur le territoire autochtone «sans revenir en ville».

S’enregistrer pour aller «dans notre frigidaire»

«Les gens exercent la trappe, ils vivent de tous les fruits de la forêt, il y a beaucoup de gens encore qui ont ce mode de vie là, alors ça viendrait compliquer les choses pour ces gens-là, a insisté le chef Kistabish. C’est comme s’enregistrer chaque fois qu’on irait dans notre frigidaire. Est-ce que le Québécois va à chaque fois s’enregistrer pour aller à la boucherie ou à l’épicerie?»

Information en français seulement

Dans un communiqué de presse émis plus tôt cette semaine, l'APNQL s’est dite «extrêmement préoccupée» que l’information destinée aux chasseurs pour l’enregistrement des armes ne soit disponible qu'en français, rappelant que plusieurs Nations utilisent l'anglais ou leurs langues d’origine.

«Les Premières Nations ont une juridiction et peuvent adopter une réglementation qui leur est propre. De plus, nous n'insisterons jamais assez sur le cadre spécifique propre aux Premières Nations dont les droits ancestraux et issus de traités sont reconnus par la Constitution canadienne», pouvait-on lire.