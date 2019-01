Restez chez vous ou mettez des crampons!

Évitez d’emprunter votre voiture, implore l’ancien chroniqueur radio en circulation Érick Leckner qui invite les automobilistes à penser à une situation de rechange.

«Si c’est possible de travailler de la maison ou de circuler en dehors des heures de pointe, ce serait important de l’envisager. Car avec les fermetures et le déneigement, il y a vraiment de la pression sur le réseau routier», explique-t-il. Selon lui, le gel et le dégel des derniers jours pourraient aussi avoir endommagé sérieusement l’asphalte sur le réseau routier, particulièrement sur les autoroutes, dont l’A40 qui traîne une réputation de champ de mines. Sans parler des ruptures de certaines conduites qui transforment les rues en piscine et provoquent des fermetures partielles de routes.

Les ambulanciers sont débordés

Les paramédics étaient à pied d’œuvre hier alors que le nombre d’appels reçus par Urgences-santé a bondi de 20 % en raison des nombreuses chutes sur la glace à Montréal et Laval. Le centre de formation de l’organisme avait d’ailleurs été fermé pour permettre aux instructeurs d’aller prêter main-forte sur le terrain. «Ça nous inquiète de savoir que la température va descendre pour les chutes, surtout avec l’accumulation d’eau dans les rues», indique une porte-parole, Valérie Tremblay, qui invite les citoyens à contacter d’abord le 811 en cas de blessure mineure. «Si c’est possible, déglacez vos marches d’entrée et celles de vos voisins s’ils sont à mobilité réduite», rappelle aussi Mme Tremblay en précisant que l’intervention des paramédics est presque toujours ralentie par ce facteur.

Et ce n’est pas fini

Les Montréalais n’ont pas été choyés par la météo au courant des derniers jours, mais ils ne sont pas au bout de leurs peines. Après plus de 38 mm de précipitations depuis dimanche et avec les températures qui redescendront aujourd’hui, les rues risquent de devenir des patinoires. «Ça va être vraiment important pour les autorités de dégager les puisards pour que les lacs d’eau dans les rues puissent se vider avant de geler», explique le météorologue à Environnement Canada Bruno Marquis. La journée de demain devrait être froide, mais ensoleillée alors qu’il pourrait tomber jusqu’à 7 cm de neige dimanche à Montréal. Environnement Canada surveille aussi un autre système météo qui pourrait amener jusqu’à 15 cm de neige dans la région métropolitaine mardi et mercredi prochain.