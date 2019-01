Sherbrooke derrière Edith Blais

Les réactions sont nombreuses suite à la diffusion, jeudi, de l'émission «J.E.» au cours de laquelle la disparition de la Québécoise Edith Blais au Burkina Faso a été abordée. C'est le cas particulièrement à Sherbrooke, d'où est originaire la jeune femme.

À plus de 7000 kilomètres de l'endroit où Edith Blais a été vue pour la dernière fois, il y a plus d'un mois, les Sherbrookois s'inquiètent pour leur concitoyenne. «Ça touche tout le monde ici», a indiqué une femme rencontrée par TVA Nouvelles.

Les Sherbrookois connaissaient le Burkina Faso comme un pays désorganisé, mais la lenteur des recherches les a frappés. «On dirait qu'il ne se passe rien là-bas», a commenté une citoyenne.

Suite à l'enquête menée sur le terrain, au Burkina Faso, par une équipe de «J.E.», qu'il a regardée attentivement, le député néo-démocrate de Sherbrooke, Pierre-Luc Dusseault, demande au gouvernement d’appuyer davantage les autorités burkinabées.

Pour sa part, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, fait confiance au gouvernement.

«On en a parlé lors de mon entretien avec le premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière. J'ai senti qu'il y avait des équipes sur le terrain. On laisse le fédéral faire son travail, je garde espoir et on espère l’accueillir ici le plus rapidement possible.»