«Shutdown» : retards dans plusieurs aéroports majeurs des États-Unis

Le transport aérien était ralenti vendredi dans plusieurs aéroports majeurs du nord-est des États-Unis en raison du «shutdown» et du manque d’employés.

• À lire aussi: «Shutdown»: les contrôleurs aériens inquiets

Les aéroports LaGuardia (New York), de Philadelphie et de Newark (New Jersey) ont été touchés par ce manque de personnel qui met en péril la sécurité des voyageurs.

Air Canada a également avisé ses voyageurs que le trafic aérien serait perturbé sur ses liaisons en direction des aéroports LaGuardia et de Newark.

Avis aux voyageurs – 25 janvier: New York (LGA, EWR) . Infos, état des vols, modifications de réservations sans frais: https://t.co/ezvv3N2luF — Air Canada (@AirCanada) 25 janvier 2019

À l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, de nombreux départs en direction de LaGuardia ont été retardés ou carrément annulés.

Capture d'écran - Aéroports de Montréal

L'autorité de contrôle de l'aviation civile américaine (FAA) a indiqué à l'AFP avoir enregistré une «légère hausse des arrêts maladie», dont l'impact a été compensé par un «renforcement des équipes», «une réorientation du trafic» et «un espacement plus important entre appareils lorsque c'est nécessaire».

Selon un avis publié sur le site de la FAA, les retards atteignaient, en moyenne, 41 minutes à l'arrivée à LaGuardia, le troisième aéroport de la région de New York, de loin le plus petit, consacré essentiellement aux vols intérieurs aux États-Unis.

Un porte-parole de la FAA a affirmé que «l'impact» était «minimal» sur le fonctionnement de l'aéroport et que les standards de sécurité étaient respectés.

Ces retards surviennent après la sortie de trois présidents responsables des contrôleurs aériens, des pilotes et du personnel navigant, avertissant des risques pour la sécurité aérienne alors que le «shutdown» des institutions se poursuit aux États-Unis. Vendredi marque la 35e journée du conflit.

«Nous avons une inquiétude croissante pour la sécurité et la sûreté de nos membres, de nos compagnies aériennes et des voyageurs à cause du "shutdown" du gouvernement», ont indiqué dans un communiqué commun Paul Rinaldi, Joe DePete et Sara Nelson, jeudi.

La plupart des employés fédéraux qui travaillent dans les aéroports américains ne sont plus payés depuis 34 jours, faut d'accord entre les démocrates du Congrès et le président Donald Trump.

Beaucoup connaissent des difficultés financières et certains n'ont parfois plus les moyens d'assurer les frais de transport pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour faire garder leurs enfants, et optent alors parfois pour un arrêt maladie.

Aux États-Unis, la plupart des salariés se voient allouer, chaque année un certain nombre de jours «maladie» qu'ils peuvent prendre sans avoir à produire un certificat médical.