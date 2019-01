Après 44 ans sans contact avec son père, Sandra Tirone a finalement réussi à le retrouver, mourant, à des centaines de kilomètres du Québec. Mais la joie de le retrouver a rapidement laissé place à la tristesse de le perdre.

Visionnez ci-dessus l’entrevue complète de Denis Lévesque avec Sandra Tirone

Le père de la Montréalaise s’est séparé de sa femme alors que Mme Tirone n’était qu’un bébé. Il est parti et sa famille n’a plus jamais eu de contacts avec lui. Si bien qu’elle a fini par croire qu’il ne voulait pas lui parler.

C’est une véritable enquête qu’a menée la Montréalaise dans les dernières années. Elle en a raconté les grandes lignes en entrevue avec Denis Lévesque vendredi soir.

Grâce à une banque d’ADN, elle a réussi à trouver une grande-tante. De fil en aiguille, elle a retracé son père, qui se trouvait à ce moment à l’hôpital de Kelowna, en Colombie-Britannique. En raison de problèmes cardiaques importants, il perd rapidement des forces.

Elle saute alors dans un avion et s’envole vers l’Ouest. Sans le savoir, elle s’apprête à passer avec son géniteur les 72 dernières heures de sas vie.

«Ce qui m'habite, c'est le fait que je l'aie retrouvé avant son décès. C'est un vrai miracle. C'est un miracle. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire.»

Journée marquante

En le retrouvant, Mme Tiron découvre finalement que son père voulait la retrouver elle aussi. Mais ses forces faiblissent, et elle le sent bien. Malgré ce que disent les médecins, elle sent que la fin est proche. Elle profite donc à fond du temps qu’elle a avec lui.

Les pieds de l’homme noircissent, enflent, il est pris d’étourdissements, son regard se perd dans le vide et il a la sensation de s’envoler. Sa fille lui prépare un repas de son enfance, qui sera finalement son dernier.

Quelques heures après leur rencontre, il devient inconscient; l’homme rendra son dernier souffle une journée et demie plus tard.

«Je suis restée avec lui jusqu'à la fin. Je lui ai tenu la main. J'ai vu quand il a poussé son dernier souffle.»

Mme Tirone aura passé, en tout, 72 heures, avec lui.

«J'ai passé de la joie au stress, à l'anxiété, à la douleur, à la perte. Tu retrouves, mais tu perds. Mais en même temps, je l'ai vu avant son décès. Si j'étais venue quand il était inconscient, ça aurait été une grosse perte. Moi, je pense que mon père se battait pour nous voir. Quand il disait "Je me bats", je n'ai pas réalisé à quel point il se battait. Il se battait vraiment, parce que tout son corps était en train de faillir.»