The Offspring en spectacle à Alma cet été

L'organisation de Festivalma vient de réaliser tout un coup de maître pour sa 46e édition.

Le groupe punk rock américain The Offspring sera en spectacle le 15 juillet prochain à Alma.

Le contrat a été officiellement conclu jeudi soir. Il est le fruit d'une première collaboration entre Festivalma et Événements 2M.

Événements 2M était en discussion avec le groupe depuis plusieurs années.

«Nous, ça fait cinq ans qu'on parle avec eux autres assez régulièrement, il y a toujours quelque chose qui achoppait. Quand on s'est associé avec Festivalma, quand on leur a présenté le site de Place Festivalma avec la capacité... les négociations ont vraiment pris une vitesse grand V», a indiqué le directeur général d'Événements 2M, Martin Tremblay.

Impossible cependant de connaître les coûts associés à un tel spectacle. Festivalma n'a pas voulu préciser vendredi si la vente des billets permettra de couvrir les frais ni si l'aide financière de la Ville d'Alma sera nécessaire.

Les billets seront mis en vente le 30 janvier à compter de 10 h. Seulement 7500 places seront disponibles.

Le dernier passage de la formation californienne au Québec remonte à août 2016. The Offspring avait alors attiré la plus grosse foule à vie du Festivent de Lévis. En 2012, le groupe avait fait vibrer les plaines d’Abraham à l’occasion du Festival d’été de Québec.

À ce jour, The Offspring a donné plus de 1100 spectacles et vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde.