Un défi viral lui brûle la peau au 2e et 3e degré

Un défi qui circule sur le web depuis plusieurs années et qui vient de retrouver un nouveau souffle a envoyé deux adolescents de l’Iowa à l’hôpital avec de graves brûlures.

Le principe du défi viral est le suivant : les participants appliquent du sel sur leur peau avant d’y déposer un glaçon, puis demeurent dans cette position jusqu’à ce que la douleur devienne intolérable.

Tristen Tinnes, 15 ans, est l’un de ceux qui se sont fait prendre à leur propre jeu. «Je veux simplement dire que ce n’était évidemment pas très intelligent», a-t-il déclaré à la station locale KCRG.

Le «Salt and Ice Challenge» a laissé l’adolescent et un ami avec des brûlures au deuxième et troisième degré. Les deux jeunes pourraient même recevoir une greffe de la peau à leur avant-bras.

Depuis près de six ans, des vidéos sont publiées sur YouTube montrant des gens tenter l’expérimentation sur leur corps. L’une des vidéos a récolté pas moins de sept millions de visionnements.

«C’est une expérimentation chimique sur sa propre peau», explique le Dr Thomas Granchi de l’hôpital universitaire de l’Iowa. En d’autres mots, les jeunes s’infligent eux-mêmes des engelures.

Il indique que le sel a pour effet de faire chuter le point de congélation de l’eau et que la réaction peut entraîner des engelures très rapidement.

«J’admire certainement leur curiosité, note le Dr Granchi. Mais il y a des laboratoires de chimie pour étudier la chimie. Ne transformez pas votre corps en laboratoire.»

Cette leçon, Tristen Tinnes affirme l’avoir appris à ses dépens.