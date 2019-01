Un premier aperçu des publicités du Superbowl 2019

Comme un printemps qui revient, la grand-messe du football américain sera encore une fois cette année accompagnée de publicités toutes plus créatives les unes que les autres.

La chaîne américaine CBS, qui diffuse cette année le Superbowl, exige plus de 5 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes sur ses ondes, un montant semblable à celui de NBC l’an dernier.

Voici un aperçu des compagnies qui figureront parmi les publicités américaines du Superbowl.

Anheuser-Busch InBev

Le brasseur est un habitué des publicités du Superbowl et l’année 2019 ne fera pas exception avec près de cinq minutes en temps de diffusion réservées pour ses différentes boissons (Bud Light, Budweiser, Michelob Ultra, Stella et Bon & Viv Spiked Seltzer).

La compagnie compte mettre de l’avant son virage environnemental dans l’une de ces publicités, utilisant la chanson «Blowin’ in the Wind» de Bob Dylan et un dalmatien pour vanter l’utilisation de l’énergie éolienne dans le processus de fabrication de ses bières.

Bubly (PepsiCo)

L’un des premiers aperçus révélés en amont du Superbowl, cette publicité de PepsiCo pour sa nouvelle gamme d’eau gazéifiée Bubly met en vedette un porte-parole dont le nom ne pouvait mieux s’assortir à celle du produit... Michael Bublé.

Bumble

L’application de rencontre Bumble entre dans la cour des grands par la grande porte en faisant de l’une des athlètes féminines les plus connues de la planète, Serena Williams, sa porte-parole. Bumble, qui se vante de donner le contrôle des rencontres aux femmes, met ainsi de l’avant la vie et la carrière de Williams avec le mot-clic #InHerCourt.

Colgate

Quoi de plus désagréable qu’un individu qui entre dans votre bulle pour vous parler? L’acteur Luke Wilson personnifie un «close-talker» (quelqu’un qui parle près de votre visage) dans cette publicité pour le dentifrice Colgate Total qui met de l’avant les qualités du produit pour tuer les germes dans la bouche, renforcer l’émail et réduire la sensibilité.

Devour (Kraft-Heinz)

Probablement la publicité la plus audacieuse du lot, celle de la compagnie de mets congelés Devour fait le lien entre son produit et... la pornographie en ligne. Une version censurée sera diffusée lors du Superbowl, mais la version longue et non censurée a été publiée à l’avance sur le web dans l’espoir de générer un buzz autour de la marque qui appartient à Kraft-Heinz.

Dorito’s

La compagnie nous a habitués au fil des années à des publicités sortant de l’ordinaire et encore une fois cette année, c’est à ce genre de contenu déjanté qu’on peut s’attendre. Dans un premier aperçu de la pub, Chance the Rapper s’infiltre parmi les Backstreet Boys pour former un groupe assez hétéroclite.

Olay (Proctor & Gamble)

Pour sa première publicité du Superbowl, la marque de produit de beauté Olay mise sur l’horreur et sur l’actrice-vedette de la série Buffy contre les vampires Sarah Michelle Gellar. Olay espère rejoindre le public féminin que la compagnie estime négligé par les annonceurs au Superbowl.

Pepsi

Difficile de deviner où s’en va Pepsi avec ses publicités du Superbowl, mais chose certaine, la mise en bouche laisse voir une distribution étoile qui compte sur l’acteur Steve Carell et les rappeurs Lil Jon et Cardi B.

Verizon

Après avoir produit une publicité émouvante l’année dernière, Verizon récidive avec un spot intitulé «L’équipe qui ne devrait être ici». La pub fait partie d’une campagne mettant en vedette la vraie histoire de 12 joueurs de la NFL qui ont, à un moment ou un autre, été sauvés d’une situation grave par un paramédic.