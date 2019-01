Urgences-santé en mode alerte

La corporation Urgences-santé, responsable des transports ambulanciers à Montréal et à Laval, dit recevoir un volume trois fois plus élevé qu’à l’habitude en raison des conditions météo difficiles qui prévalent sur la région.

• À lire aussi: Restez chez vous ou mettez des crampons!

• À lire aussi: Le centre-ville de Montréal transformé en pataugeoire

• À lire aussi: Routes inondées et trottoirs glacés : la prudence est de mise

Très sollicitée depuis deux jours, Urgences-santé demande à la population de reporter tout déplacement et sortie non essentiels, mais également d’appeler pour ses services qu’en cas «d’urgence vitale», peut-on lire dans un communiqué émis en matinée vendredi.

L'organisation assure avoir mis en place toutes les ressources pour répondre aux besoins de la population.

D’autre part, la Corporation offre quelques conseils à la population pour permettre notamment d’améliorer le service.

CHUTES SUR LA GLACE | Nous demandons à la population de reporter absolument toute sortie non essentielle. Le nombre d'appels reçus pour les chutes est plus de 3X le nombre habituel. Si vous pouvez vous rendre par vous-même à l'urgence ou à une clinique, faites-le! — Urgences-santé (@Urgences_sante) 25 janvier 2019

Voici les conseils:

- Évitez toute sortie non essentielle et faites preuve d'extrême prudence si vous devez vous déplacer;

- Assurez-vous que votre domicile soit accessible et répandez de l'abrasif dans votre entrée et sur vos escaliers extérieurs et déglacez celles de vos voisins (p.ex. : ceux à mobilité réduite ou les personnes âgées);

- Cédez le passage lorsque vous voyez une ambulance sur la route;

- Communiquez avec Info-Santé (8-1-1) pour toute situation non urgente.

La corporation tient à souligner le travail des paramédics, répartiteurs médicaux d’urgence et tout le personnel de soutient pour leur travail «remarquable».

«Elle tient également à remercier la population pour sa patience et son utilisation judicieuse de ses services en cette journée très occupée.»