Allocations de résidence: une enquête réclamée sur Jason Kenney

Une députée libérale demande au Bureau de régie interne de la Chambre des communes d’enquêter sur les allocations de résidence réclamée par l’ex-député conservateur Jason Kenney, qui dénonce de son côté des «accusations sordides et sans fondement».

La députée fédérale ontarienne Jennifer O’Connell a adressé une lettre cette semaine au président de la Chambre des communes, Geoff Regan, qui préside le Bureau de régie interne, dans laquelle elle fait état «d'allégations troublantes [...] au sujet de l'utilisation abusive possible du compte de dépenses liées au statut de voyage par Jason Kenney».

M. Kenney est maintenant le chef du Parti conservateur uni en Alberta et pressenti pour battre la néo-démocrate Rachel Notley lors des prochaines élections, qui seront tenues cette année. Entre 1997 et 2015, il a été député des circonscriptions de Calgary-Sud-Est puis de Calgary Midnapore.

Les allégations dont il fait l’objet ont été rapportées par un ex-candidat libéral fédéral, Kyle Morrow, qui s’est demandé si M. Kenney vivait principalement à Calgary pendant son mandat de ministre conservateur fédéral, a rapporté le «Toronto Star». M. Morrow aurait notamment laissé entendre que la résidence principale de Jason Kenney était la maison de retraite de sa mère, entre 2013 et 2015. Il a aussi allégué qu’il recevait un peu plus de 10 000 $ par an au cours de cette période en allocation pour sa résidence secondaire à Ottawa.

Dans sa missive, la libérale indique que «les allégations selon lesquelles M. Kenney aurait déclaré sa résidence principale au sous-sol du domicile de sa mère dans un centre pour retraités de Calgary, en Alberta, et le fait qu’il se rendait très rarement à Calgary soulèvent de graves préoccupations».

«L'allocation pour une résidence secondaire a pour but de permettre aux députés d’assumer leurs responsabilités parlementaires en tant que législateurs à la Chambre des communes et de rester présents dans leur circonscription pour aider et soutenir les Canadiens qu'ils représentent. Cependant, il est important que cette allocation soit utilisée raisonnablement et correctement», ajoute-t-elle.

«Sans fondement»

Le principal concerné a balayé du revers les allégations. «Honnêtement, je ne suis pas du tout surpris que les libéraux de Trudeau cherchent à aider leurs alliés du NPD de l'Alberta en continuant leurs attaques avec ces accusations sordides et sans fondement», a-t-il fait savoir sur sa page Facebook.

«Nous savons tous que les libéraux préfèrent avoir un gouvernement néo-démocrate de l'Alberta qui continue de jouer le rôle de paillasson pour Justin Trudeau, par opposition à un gouvernement de l'UCP [United Conservative Party] qui défendra les Albertains», a-t-il ajouté.

«Il est clair que Justin Trudeau est prêt à tout mettre en œuvre pour aider son amie et alliée la première ministre Notley», a-t-il précisé.