Bruce Willis: l’heure de la résurrection?

À 63 ans, l’acteur n’a pas encore dit son dernier mot. Grâce à «Verre», le nouveau film de M. Night Shyamalan, présentement en salle, Bruce Willis pourrait même faire son grand retour à Hollywood, où il n’avait plus trop la cote ces derniers temps...

Ces dernières années, Bruce Willis s’est surtout distingué par des choix de carrière hasardeux qui l’ont amené à jouer dans des films à petit budget, dont beaucoup sont sortis directement en vidéo sans passer par l’étape du grand écran. L’année dernière, le «remake» d’«Un justicier dans la ville», qui devait marquer le grand retour de l’acteur au cinéma d’action, a fait un «flop» retentissant.

Pour ne rien arranger, Willis s’est retrouvé écarté de plusieurs projets qui auraient pu l’aider à remonter la pente. En 2015, il a quitté subitement le tournage de «Café Society», le film de Woody Allen. Selon certaines rumeurs, il se serait fait virer par le réalisateur après s’être montré odieux sur le plateau.

L’acteur a aussi été remplacé par Harrison Ford dans «Les sacrifiés 3», après avoir exigé un cachet de quatre millions de dollars pour seulement quatre jours de tournage en Bulgarie. Cela n’a pas manqué d’agacer le producteur du film, Sylvester Stallone, qui n’a pas hésité à flinguer son ancien ami sur Twitter.

«Être cupide et paresseux... Une formule parfaite pour rater sa carrière», a balancé l’interprète de Rocky.

Outre ses caprices financiers, Bruce Willis a eu du mal à se remettre de l’échec cuisant du cinquième volet de «Die Hard», la saga qui a contribué à faire de lui une icône du cinéma d’action. Sorti en 2013, «Une belle journée pour crever» a reçu des critiques largement négatives qui n’ont pas épargné l’interprète de John McClane.

Malgré tout, il reste un espoir de voir l’acteur renaître de ses cendres. Vingt ans après lui avoir offert un de ses plus beaux rôles au cinéma dans «Le sixième sens», M. Night Shyamalan a décidé de faire de nouveau appel à Bruce pour lui confier l’un des rôles principaux de «Verre». De quoi relancer enfin une carrière au point mort?

Un trio explosif

C’est la sortie la plus attendue de ce début d’année 2019. Dans «Verre», Bruce Willis renoue avec son personnage de David Dunn, découvert dans «L’indestructible» en 2000. L’inoubliable gardien de sécurité, unique survivant d’une terrible catastrophe ferroviaire, retrouve une vieille connaissance, Elijah Price (Samuel L. Jackson), l’homme de verre misanthrope souffrant d’ostéo- genèse imparfaite, mais aussi Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), le terrifiant schizophrène et ses 24 personnalités révélées dans le film «Divisé» en 2017.

Les trois personnages au destin hors du commun sont enfermés dans un hôpital psychiatrique pour être suivis de près par la Dre Ellie Staple (Sarah Paulson), spécialisée dans le traitement des patients qui pensent être des superhéros. Mais ce trio explosif pourrait bien se retrouver rapidement en liberté, puisque Elijah Price veut se servir de «La bête», la personnalité la plus dangereuse de Kevin Wendell Crumb, pour s’évader. Et on peut compter sur le roi de la «twist», M. Night Shyamalan, pour nous réserver encore quelques rebondissements dont lui seul a le secret...

Un papa exemplaire

Moins sollicité par Hollywood, Bruce Willis a eu tout le loisir de se consacrer à sa vie de famille. S’il n’a pas toujours été très présent auprès de ses trois premières filles, Rumer (30 ans), Tallulah (24 ans) et Scout (27 ans), nées de son mariage avec Demi Moore, l’acteur s’est nettement plus impliqué dans l’éducation de Mabel (6 ans) et Evelyn (4 ans), qu’il a eues avec sa nouvelle épouse, Emma Heming.

«Je pense être encore plus ouvert et généreux en tant que père maintenant. Je fais plus attention désormais, car j’y accorde plus de valeur et je suis moins pris par ma carrière», a confié l’acteur de 63 ans, qui s’est vanté d’être devenu «un champion du changement de couches» après la naissance d’Evelyn en 2014.

Alors que sa femme, Emma Heming, qui a 23 ans de moins que lui, est souvent occupée par ses activités (l’ex-mannequin a créé une ligne de cosmétiques), c’est souvent Bruce qui doit mettre la main à la pâte.

«Il ne réclame jamais un moment à lui. Il est d’une patience admirable avec les enfants», l’a félicité son épouse, en précisant qu’il se levait toujours en pleine nuit pour rassurer ses filles au moindre cauchemar. Si ce n’est pas un papa exemplaire...

Toujours ami avec Demi

Après avoir vécu durant 13 ans en couple, Bruce Willis et Demi Moore ne sont pas restés en froid, loin de là! S’ils ont chacun refait leur vie depuis leur divorce en 2000, les deux ex-époux se revoient régulièrement pour partager des moments de bonheur, comme lorsqu’ils ont fêté en famille les 30 ans de leur fille aînée, Rumer. Bruce était également présent lors du mariage de Demi avec Ashton Kutcher en 2005. De son côté, Demi a tenu à assister au mariage de Bruce avec Emma Heming en 2009.

Les deux vedettes hollywoodiennes renvoient ainsi l’image de la parfaite famille recomposée et n’ont visiblement gardé aucune rancœur de leur divorce. Aujourd’hui, Demi préfère même en rire.

«Les gens se demandent pourquoi notre mariage a échoué. Mais je crois que c’est parce que la jalousie s’est installée. Bruce ne s’est jamais remis du fait que j’étais plus classe que lui quand j’étais chauve», a expliqué l’actrice avec humour, en faisant référence à la fois à son rôle dans «G.I. Jane» (pour lequel elle s’était rasé le crâne) et à la calvitie de son ex-mari.