Crise des migrants: Toronto recevra 15 millions $ du fédéral

Le gouvernement Trudeau va verser 15 millions $ à la Ville de Toronto pour soutenir ses efforts pour accueillir les migrants, un montant jugé toutefois insuffisant par l’Ontario.

Essentiellement, cette aide accordée par Ottawa va permettre à la Ville Reine de «remédier à la grave pénurie de logements provisoires qui touche un grand nombre de personnes, y compris les demandeurs d'asile, particulièrement pendant l'hiver», a-t-on fait savoir vendredi dans un communiqué.

Ce nouveau coup de pouce du fédéral s’ajoute aux 11 millions $ octroyés à Toronto en juin dernier.

«Nous travaillons pour aider les demandeurs d'asile qui arrivent à Toronto, mais nous avons indiqué clairement que nous ne pouvions pas le faire seuls. Nous continuerons de travailler avec les gouvernements fédéral et provinciaux pour aider à résoudre ce problème persistant», a mentionné le maire de Toronto, John Tory.

De son côté, le premier ministre conservateur de l'Ontario, Doug Ford, a critiqué «ce financement inadéquat» du gouvernement Trudeau, estimant les coûts des services octroyés par la province à 200 millions $.

«Ça fait plus de six mois que j’ai demandé pour la première fois au gouvernement fédéral de prendre ses responsabilités en remboursant les coûts grandissants de cette crise», a fait savoir la ministre Lisa MacLeod des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, dans une lettre adressée à son homologue Bill Blair.

De son côté, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé a tenté de rassurer ses homologues en indiquant sa volonté de collaborer et de trouver des solutions.

«Le maire Tory est un partenaire particulièrement important, mais je continue de discuter avec la ministre McLeod et suis d'avis que le gouvernement de l'Ontario est le mieux placé pour distribuer les fonds visant à alléger les pressions liées à l'hébergement. Je me réjouis de continuer de collaborer avec l'Ontario», a fait savoir le ministre Blair.