Des nouvelles de Paul Daraîche

Opéré à cœur ouvert le 20 décembre, Paul Daraîche est actuellement en convalescence. Hyperactif et passionné par son métier, l’auteur-compositeur-interprète rêve déjà de son retour sur scène...

Monsieur Daraîche, l’opération que vous avez subie était-elle risquée?

Elle l’était. J’ai entendu parler d’un homme qui a été opéré pour la même chose que moi et il est mort... On a dû me faire des transfusions sanguines après l’opération, parce que j’avais perdu trop de sang. C’était une grosse opération. La bonne nouvelle, c’est que mon cœur est réparé. On a remplacé la valve de l’aorte ainsi que l’aorte, qui est le plus gros boyau du cœur. Tout est revenu à la normale, mon sang circule bien. Mon médecin m’a promis que, dans deux mois, je me sentirais physiquement comme il y a 20 ans. Mon souffle et ma force seront de retour. Je vais être dur à suivre! (rires)

Comment se passe la récupération?

Je suis obligé d’être constamment étendu. Je fais trois ou quatre siestes par jour. Je me lève de temps en temps et je marche un peu à l’extérieur, mais j’ai de la difficulté à endurer mes bottes et mon manteau. Je suis vraiment faible... Je ne peux pas croire qu’on puisse se sentir aussi faible et retrouver ses forces en si peu de temps...

Vous avez reçu plus de 15 6000 messages sur votre page Facebook. Qu’est-ce que ça vous fait de constater que les gens vous aiment autant?

Je n’en reviens pas! J’ai eu une grande carrière et j’ai fait ce qu’il fallait pour l’avoir, mais me sentir aimé à ce point, c’est vraiment impressionnant. Je ne peux pas répondre à tout le monde. On m’a bien averti que je ne peux même pas recevoir de visite ou jaser avec du monde. Je ne dois rien faire.

Est-ce un apprentissage difficile pour un homme aussi actif que vous?

(Rires) Oui, c’est pas mal difficile pour un gars comme moi. Ma femme m’arrête tout le temps. Elle me rappelle de me tenir tranquille, de m’asseoir et de ne toucher à rien. J’aimerais bien faire quelques petites affaires ici et là, mais je n’en ai pas le droit. Je regarde des séries toute la journée et je fais des mots croisés.

Avez-vous renoué avec la musique?

J’ai recommencé à écrire un peu. Je joue de la guitare, mais je ne la tiens pas trop longtemps, car j’ai mal aux côtes. Je dois écrire, car je dois entrer en studio en avril prochain pour réaliser des albums.

Est-ce que ce sont vos projets qui vous tiennent en vie?

Oui, ça m’oblige à revenir en forme. J’ai dû reporter quelques projets, mais j’en ai de beaux devant moi. Je vais participer aux Francos et j’ai plusieurs spectacles magnifiques au programme. J’ai une grosse année devant moi. Mon nouvel album est sorti en 2018. Je compte effectuer le tour du pays pour le faire connaître. C’est un spectacle magnifique! Je serai de retour sur scène dès le mois de mars. Je ne peux pas m’en passer. Il n’y a que la maladie qui puisse m’arrêter.

Paul Daraîche, qui a lancé l’album «Ma maison favorite» en septembre, sera bientôt en tournée.