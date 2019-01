Fini les transformations extrêmes pour Christian Bale!

Christian Bale a pris 21 kilos pour jouer le rôle de Dick Cheney, le vice-président de George Bush Jr, dans Vice, qui narre l'ascension du politicien, depuis ses débuts à l'université de Yale jusqu'à la vice-présidence des États-Unis de 2001 à 2009.

Dans une entrevue avec le Sunday Times, l'acteur a admis qu'il arrêtait les transformations physiques extrêmes.

« Je ne peux plus continuer. Vraiment, je ne peux plus. Ma mortalité me regarde en face », a-t-il déclaré à la publication.

En outre, il estime que ce n'est pas juste pour sa femme, qui a dû vivre avec toutes ses transformations physiques.

Après des années à gagner et perdre du poids pour ses rôles, il s'est rendu compte qu'il en faisait trop, en rencontrant Gary Oldman, qui lui a dévoilé qu'il n'avait pas pris de poids pour jouer le rôle de Winston Churchill dans The Darkest Hour.

«À ce moment, j'avais pris dix kilos. Et je lui ai dit ''Quoi ? Rien ?''. Je me sentais mal, mais je me suis dit que je devais continuer », a-t-il partagé.