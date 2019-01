Il retrouve sa mère grâce à un test d’ADN 47 ans plus tard

Un homme originaire du Texas a retrouvé sa mère biologique 47 ans après en avoir été séparé à la naissance.

Christian Guerrero est né le 1er juin 1972 à Austin, dans cet État du Sud-Ouest américain. Âgée de 14 ans à l’époque, sa mère l’avait alors confié à l’adoption.

M. Guerrero, qui habite depuis longtemps au Maryland, sur la côte Est, a reçu un test d’ADN en cadeau de Noël l’an dernier.

«Depuis ce temps, je cherche ma mère de façon très intense», confie-t-il à une station affiliée de CNN, quelques minutes avant le grand moment.

Il a joint un groupe sur Facebook réunissant des gens comme lui qui cherchent leur parent biologique. Un spécialiste de la généalogie dont il a fait connaissance lui a également donné un précieux coup de main dans ses recherches.

Depuis qu’il l’a identifiée et retracée, le duo mère-fils s’est parlé à plusieurs reprises au téléphone. Mais leur première rencontre est sur le point de survenir devant les caméras de CNN.

«Il y a un lien très fort avec votre mère... Je ne peux pas vraiment l’expliquer. C’est un lien que je ne connais pas, explique le quadragénaire. Quand je l’ai trouvée, je l’ai vue sur une photo et j’ai tout de suite su que c’était elle. Ce vide que j’ai toujours ressenti dans mon coeur, il a commencé à se remplir. Je suis tellement impatient de la rencontrer pour vrai.»

Ce jour est venu. «C’est bizarre comment, après avoir attendu toute une vie, cinq minutes peuvent sembler une éternité», témoigne M. Guerrero, dans l’attente que sa mère apparaisse en chair et en os devant lui.

Lui et la femme qui lui a donné la vie auront cinq jours pour reprendre le temps perdu et se raconter toutes ces histoires qu’ils ont vécues chacun de son côté. Et ils auront le reste de leur vie pour en créer de nouvelles.

Voyez le reportage de CNN dans la vidéo ci-dessus