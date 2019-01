Le «Telegraph» s’excuse et dédommagera Melania Trump

Le quotidien britannique «The Daily Telegraph» a dû s’excuser «sans réserve» samedi d’avoir publié un article contenant «de fausses affirmations» sur Mélania Trump, la femme du président américain.

«Nous nous excusons sans réserve auprès de la première dame et de sa famille pour tout embarras causé par la publication de ces allégations. En signe de regret, nous avons accepté de verser à Mme Trump des dommages et intérêts substantiels, ainsi que ses frais de justice», peut-on lire dans une déclaration publiée samedi sur le site web du quotidien.

Dans l’édition du 19 janvier du «Telegraph», un article intitulé «Le mystère de Melania» revenait sur la vie de Mme Trump. Il faisait aussi la page frontispice.

Une semaine après, le média a fait savoir que «l’article contenait un certain nombre de fausses déclarations qui, nous en sommes conscients, n’auraient pas dû être publiées».

En l’occurrence, explique-t-on, le «père de Mme Trump n’était pas une présence effrayante et ne contrôlait pas la famille».

«L’article affirmait également à tort que la mère, le père et la sœur de Mme Trump avaient déménagé à New York en 2005 pour vivre dans des immeubles appartenant à M. Trump. Ce n’est pas vrai. L'affirmation selon laquelle Mme Trump a pleuré le soir du scrutin est également fausse», lit-on dans la déclaration.

Il était également question dans l’article de cours de design et d'architecture que Melania Trump aurait abandonné en raison d'un examen. «Elle souhaitait poursuivre une carrière réussie en tant que modèle professionnel», précise-t-on.

Des erreurs ont également été commises à propos de sa relation avec le président américain.

«Mme Trump n'était pas en difficulté dans sa carrière de mannequin avant de rencontrer M. Trump, et elle n'a pas progressé dans sa carrière grâce à l'aide de M. Trump. [...] Mme Trump a rencontré M. Trump en 1998 et non pas en 1996 comme indiquait l'article.»

Réagissant à la mise au clair du Telegraph, une porte-parole de Melania Trump a déploré dans un message sur Twitter l’existence d’«opportunistes désireux de se faire valoir en dénigrant son nom et son image». Son message a d’ailleurs été partagé par la principale concernée.