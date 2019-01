Manifestation des travailleurs de la Davie devant le congrès du PLC

Des travailleurs du chantier maritime Davie ont manifesté en marge du congrès du Parti libéral du Canada pour dénoncer l’iniquité du gouvernement Trudeau, qui favorise selon eux la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique aux dépens du Québec.

«Il y avait 1300 travailleurs au chantier maritime de la Davie lorsque Justin Trudeau a pris le pouvoir. Il ne reste plus qu’une centaine de personne», a déploré Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN samedi lors de la manifestation.

Quelques dizaines d’employés et d’ex-employés ont bravé le froid pour dénoncer les élus libéraux, qui ne «font rien» selon eux pour aider le Chantier Davie à se sortir la tête hors de l’eau. «Des milliards de dollars ont été donnés en contrat à Seaspan (Colombie-Britannique) et à Irving (Nouvelle-Écosse). On ne veut pas la charité, on veut des contrats, on veut travailler», a-t-elle dénoncé.

Le président du Syndicat des travailleurs du chantier Régent Guay souligne que plusieurs employés mis à pied se sont trouvé un autre boulot, mais de façon temporaire. «On a des travailleurs compétents qui se sont replacés de façon temporaire. Mais ce sont des jobs temporaires. On a de bonnes jobs à la Davie. Tout le monde y a investi son cœur. On a fait des sacrifices dans le passé pour livrer des bateaux à temps. On s’est tenu, des horaires spéciaux, pour que la Davie soit concurrentielle dans le marché. De voir ce manque de courage là des libéraux... C’est décourageant», a-t-il déploré.

Contrats juteux... pas au Québec

Les contrats juteux ont été donnés aux deux autres chantiers maritimes en 2011 dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale. Le syndicat espérait convaincre le gouvernement Trudeau de faire marche arrière lors de son arrivée au pouvoir.

Autre déception : la veille, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de commander un nouveau navire ravitailleur pour la marine canadienne, un projet qui suscitait l’espoir des travailleurs. «On est en train de chercher les façons d’envoyer plus de travail à Davie», a toutefois signalé M. Trudeau, devant un parterre composé de gens d’affaires et de plusieurs élus de la région de Québec.

Le gouvernement Trudeau aurait notamment dans sa mire les contrats de remplacements à venir de deux vieux traversiers fédéraux dans les Maritimes, selon Cogeco Nouvelles.

Le premier, géré par CTMA, est le Vacancier, qui relie les Îles-de-la-Madeleine à l’Île-du-Prince-Édouard. La construction du navire qui appartient au gouvernement du Canada remonte à 1981. Le NM Holiday Island, qui est exploité selon le même modèle d’affaires par Northumberland Ferries, a été construit en 1971. Il relie l’Île-du-Prince-Édouard à la Nouvelle-Écosse.