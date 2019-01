Quand la chicane pogne sur les plateaux

Acteurs et réalisateurs qui ne s’entendent pas? C’est beaucoup plus courant qu’on le pense! Voici des animosités célèbres qui, parfois, se sont terminées en coups de poings... ou pire.

Julia Roberts et Steven Spielberg

L’actrice d'«Une jolie femme» tient le rôle de la fée Clochette dans «Capitaine Crochet» du cinéaste, sorti en 1991. Si le long métrage respire la féerie et les bons sentiments, l’ambiance sur le plateau n’est pas au beau fixe.

En effet, Steven Spielberg prend l’habitude de surnommer Julia «Tinkerhell», jeu de mots peu flatteur autour de «Tinkerbell», nom anglais de Clochette. Plus tard, en entrevue, le réalisateur a souligné que le fait de travailler avec elle avait été «un moment malvenu».

Des années plus tard, en 1999, Roberts a souligné s’être sentie «blessée» par ces commentaires.

George Clooney et David O. Russell

En 1999, le réalisateur David O. Russell (connu pour «Le bon côté des choses» et «Arnaque américaine») tourne «Trois rois» avec George Clooney.

Le film a beau être une comédie, le cinéaste passe son temps à crier et à tempêter sur le plateau, insultant régulièrement tous les membres de l’équipe.

La situation dégénère si rapidement que les deux hommes en viennent aux coups!

Quelques années plus tard, le cinéaste n’avait toujours pas digéré l’affrontement et avait poliment laissé tomber: «George Clooney can suck my dick» (l’équivalent de «George Clooney peut aller se faire foutre»)!

Lily Tomlin et David O. Russell (encore lui!)

En 2007, deux vidéos fuitent sur le web. Il s’agit d’une dispute verbale très colorée entre Lily Tomlin et David O. Russell pendant le tournage de «J'aime Huckabees», sorti en 2004.

On y voit le réalisateur et l’actrice s’invectiver copieusement, Russell traitant Tomlin de «bitch» («salope») et de «cunt» («pute») tout en lançant des objets à travers la pièce.

Depuis, Lily Tomlin a indiqué aimer le cinéaste et a mentionné qu’il «était soumis à une pression énorme».

Par contre, Amy Adams a, quant à elle, déclaré qu’il l’avait fait pleurer pendant le tournage de «Arnaque américaine».

Faye Dunaway et Roman Polanski

La star américaine et le réalisateur n’ont jamais caché leur inimitié.

Polanski n’avait-il pas déclaré en entrevue que Dunaway avait été «difficile» sur le plateau de «Chinatown» et qu’elle avait failli faire capoter la production?

De plus, une rumeur circule à l’effet que l’actrice aurait jeté un verre rempli de son urine au visage du cinéaste qui l’empêchait de prendre une pause pour aller aux toilettes.

Dunaway a toujours refusé de confirmer ou d’infirmer l’information!

Shane Hurlbut et Christian Bale

Grâce à Internet, on entend, en 2009, l’explosion de colère de Christian Bale pendant le tournage de «Terminator Rédemption».

L’acteur oscarisé s’en prend à Shane Hurlbut, le directeur de la photographie. Il l’«accuse» d’avoir été dans son champ de vision pendant une scène.

Les invectives durent... quatre minutes pendant lesquelles Bale utilise abondamment tous les dérivés possibles du mot «fuck».

Quelques jours plus tard, devant l’outrage provoqué par l’enregistrement audio, le comédien britannique présente ses plus plates excuses publiques.

Jim Carrey et Tommy Lee Jones

Certains acteurs n’ont pas besoin d’un réalisateur pour allumer leur flamme agressive. Entre eux, ils ne se font pas de cadeaux non plus!

À preuve, le plateau de «Batman à jamais» (1995), film réalisé par Joel Schumacher. Jim Carrey, qui y incarne l'Homme-Mystère, et Tommy Lee Jones, qui tient le rôle d’Harvey Dent, ne s’entendent pas du tout.

Le comique a révélé, en 2014, avoir croisé son collègue au restaurant en marge du tournage. Saluant Tommy Lee Jones, Jim Carrey s’est avancé vers lui pour lui serrer la main.

«Le sang s’est retiré de son visage... Il s’est levé, en tremblant un peu, m’a pris dans ses bras et m’a dit: ¨Je te déteste. Je ne t’aime vraiment pas¨», a-t-il raconté au micro de Howard Stern.

Les deux hommes n’ont jamais enterré la hache de guerre.