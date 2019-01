Rage au volant: il détruit son pare-brise à mains nues

Une femme est terrifiée à la suite d’un cas de rage au volant d’une rare violence survenu cette semaine à Anaheim, en Californie.

Veneranda Valencia circulait mardi dans une rue de la ville avec un ami assis à l'avant et ses deux filles de 12 et 13 ans, sur la banquette arrière, lorsqu’un VUS est sorti en trombe d’un stationnement et s’est mis à suivre sa voiture.

Le véhicule suspect lui a ensuite coupé le chemin avant de s’immobiliser subitement devant elle. La suite des événements a été captée par le téléphone cellulaire de sa fille.

«[Le conducteur] a sauté sans aucune raison sur mon auto et a commencé à frapper sur mon pare-brise, a raconté Mme Valencia à CNN. Je paniquais à l’idée qu’il puisse sortir un fusil, un couteau ou une autre arme.»

Sur les images vidéo, on voit l’individu fou furieux en train de fracasser le pare-brise à mains nues.

Lorsqu’elle a vu l’homme regagner son véhicule et prendre la fuite, elle a aussitôt contacté les policiers. Ceux-ci étaient toujours à la recherche du suspect.

Mme Valencia n’a pas voulu montrer son visage à la caméra parce qu’elle craint pour sa sécurité. Elle redoute que l’individu puisse cibler une autre victime aléatoire.

«Il peut être encore plus dangereux, affirme-t-elle. Il pourrait blesser quelqu’un d’autre. Je veux qu’on l’arrête... C'est sans doute une personne dérangée qui a besoin d'aide», conclut-elle.