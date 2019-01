Raj Grewal va finalement terminer son mandat de député fédéral

Le député indépendant Raj Grewal a indiqué dans un message publié sur Facebook qu’il achèvera finalement son mandat à la Chambre des communes.

M. Grewal avait fait les manchettes en novembre dernier après avoir avoué une dépendance aux jeux d’argent. Il avait alors admis avoir contracté des dettes de plusieurs millions de dettes.

Après avoir démissionné du caucus libéral l'automne dernier, son intention était de renoncer aussi à son poste de député de Brampton-Est, une circonscription ontarienne qu’il représente depuis les élections générales de 2015.

Il avait par la suite spéculé sur la possibilité de demeurer en poste comme élu indépendant, ce qu’il vient de confirmer.

«Au cours des deux derniers mois, j'ai pris un peu de temps pour me concentrer sur ma santé et recevoir un traitement approprié. [...] Pendant tout ce temps, j'ai également reçu d'innombrables appels et messages d'électeurs offrant leur soutien et m'encourageant à continuer de servir. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de rester député de Brampton-Est», a écrit l’élu de 33 ans.

Dans une vidéo publiée le 30 novembre dernier, M. Grewal expliquait que les deux derniers mois avaient été tout un défi, mais qu’ils ne lui avaient pas permis de devenir une meilleure personne.

Il confirmait de plus avoir remboursé toutes les dettes qui étaient dues à sa famille et à ses amis, affirmant que celles-ci sont traçables et transparentes.

Ses dettes avaient fait l’objet d’une enquête de la police ontarienne puisqu’elles concerneraient des «individus particulièrement louches» impliqués dans le blanchiment d’argent et le trafic de drogue.