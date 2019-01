Une douzaine d’immigrants congédiés d’un club appartenant à Trump

Une douzaine d’immigrants illégaux travaillant dans un club de golf appartenant à Donald Trump auraient été congédiés la semaine dernière, alors que le président américain lui-même est au cœur d’une bataille politique sur le financement d’un mur à la frontière avec le Mexique.

C’est ce que révèle le Washington Post dans son édition d’aujourd’hui, citant des employés et leur avocat. Le quotidien allègue qu’ils étaient tous d’origine latino-américaine et étaient à l’emploi du Trump National golf Club, à Westchester County, dans l’État de New York.

Cette nouvelle histoire fait suite à des révélations du Washington Post, l’an dernier, concernant des employés d’un autre club de golf du président Trump, au New Jersey, qui auraient été engagés sans pourtant détenir les documents légaux requis.

Eric Trump, le fils de l’actuel locataire de la Maison-Blanche, qui est chargé avec son autre frère des affaires courantes des entreprises de son père, a affirmé au quotidien que l’organisation Trump travaillait à identifier tout employé qui utilise de faux documents – ou des documents frauduleux – afin d’obtenir un emploi.

Il a ajouté que quiconque était pris en possession de tels documents sera immédiatement renvoyé.

Ni la Maison-Blanche ni l’organisation Trump n’avaient répondu aux demandes de commentaires de CNN.