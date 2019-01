Au secours d’une femme enceinte après le carambolage

Patrick Casault s'est retrouvé aux premières loges du carambolage monstre qui a eu lieu sur l’autoroute 40, dimanche matin.

Il circulait vers Montréal au volant de sa camionnette Ford F-150. Lorsque le carambolage s'est produit, il a réussi à éviter d'endommager son véhicule en se dirigeant vers le côté de la route.

«Quand on entend les véhicules se rentrer dedans aux deux secondes, sans savoir comment ça va se terminer, c'est terrifiant», a-t-il commenté en entrevue avec l'Agence QMI.

Après s'être assuré que sa fille de 12 ans et que sa conjointe étaient en sécurité, il est allé voir d'autres conducteurs et passagers et a porté secours à une femme enceinte. L'homme qui a son cours de premiers soins a tenté de la rassurer en attendant l'arrivée de l'ambulance.

La dame, qui était passagère au côté de son conjoint, avait le front enflé et perdait du sang entre les jambes, selon M. Casault.

«Elle était vraiment inquiète pour son bébé. Elle était en état de choc. J'espère que ça va bien se terminer pour eux», a-t-il dit.

Selon lui, la visibilité était presque nulle au moment du carambolage et les automobilistes maintenaient une vitesse d'environ 80 km/h.