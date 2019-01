Fermetures dans l’échangeur Turcot: Après la neige, la congestion

Après une semaine de blizzard, de pluie et de verglas, les automobilistes n’ont pas eu de répit pendant la fin de semaine à l’échangeur Turcot de Montréal. Sa fermeture presque complète a dévié une bonne partie du trafic sur le réseau local montréalais, créant des embouteillages.

Sur les ondes de Radio Circulation dimanche, on rapportait que certaines personnes avaient dû patienter dans la congestion pendant deux heures pour accéder au centre-ville par l’autoroute 20 est la veille, et on recommandait d’éviter le secteur de l’échangeur à tout prix.

Des travaux majeurs, soit le démantèlement d’une partie de l’ancienne bretelle menant de l’autoroute 20 à l'autoroute 15 nord, ont poussé le ministère des Transports du Québec (MTQ) à fermer la bretelle de l'autoroute 15 sud entre l'échangeur et la sortie Atwater ainsi que la bretelle de l'autoroute 20 est vers l'autoroute 15 sud.

Une partie de la circulation était ainsi déviée sur l'autoroute 720, mais on y rencontrait aussi des entraves : en direction ouest, l'accès à l'autoroute 20 et l'autoroute 15 était carrément impossible, alors qu'en direction est, l'autoroute 720 était fermée de la sortie pour l'avenue Atwater jusqu'à l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest.

«[Les grosses fermetures], c’est décidé très longtemps en avance. On choisit des week-ends où c’est plus propice, où il y a moins de voyagements ou de gens sur les route», spécifie Mila Roy, porte-parole pour le MTQ.

«De façon générale, ça va très bien, même si ce sont des détours donc les chemins sont plus longs effectivement. Ce qui est difficile avec les travaux, c’est qu’on est en constant combat avec mère Nature», poursuit-elle, précisant que les conditions routières difficiles affectent aussi les détours.

Dans les petites rues

Une bonne partie des voitures qui circulaient sur les autoroutes 20 et 15 ont dû emprunter le réseau local samedi et dimanche, créant parfois une affluence de véhicules sur des rues normalement très calmes.

Sur la rue Rose-de-Lima, un sens unique tranquille, les voitures déferlaient de l’autoroute pour aller faire la file à côté d’automobiles stationnées aux abords de condos. Elles se rendaient jusqu’à la rue Saint-Jacques, à partir de laquelle elles pouvaient accéder à l’avenue Atwater.

Aux intersections, des agents de police étaient présents pour diriger le trafic et faire traverser les piétons, mesure que la Ville a dit avoir prise pour faciliter la circulation et assurer la sécurité des usagers.

Autres embûches à venir

L’échangeur Turcot occasionnera d’autres embûches dans les semaines à venir. Du 1er au 4 février, la bretelle de l’autoroute 20 ouest vers l’autoroute 15 sud sera fermée, et d’autres entraves restent à annoncer pour les 2 et 3 février.

Plusieurs fermetures de rues seront également en vigueur du 30 janvier au 18 février dans le secteur Notre-Dame/Monk/Côte-Saint-Paul, près du complexe récréatif Gadbois.