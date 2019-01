Les victimes de prêtres appellent la CAQ à agir

Un porte-parole de présumées victimes d’agressions sexuelles par des prêtres somme la Coalition avenir Québec de tenir son engagement électoral et d’abolir les délais de prescription le plus rapidement possible, maintenant qu’elle est au pouvoir.

Roger Lessard milite depuis plusieurs années pour l’abolition du délai de prescription et accompagne également plusieurs victimes présumées d’agressions sexuelles. Il a maintenant à l’œil la Coalition avenir Québec (CAQ) qui, avant d’être élue, avait pris l’engagement d’abolir ce délai, qui est présentement de 30 ans.

Jamais il n’a senti être aussi près du but. « Ça fait huit ans que l’on attend après ça, laisse tomber M. Lessard. C’est facile, pour eux, ça peut se faire demain, ou la semaine prochaine. »

Le gouvernement a également l’appui des trois autres partis. Les députées Christine Labrie, de Québec solidaire ; Véronique Hivon, du Parti québécois ; Hélène David, du Parti libéral ; et la ministre de la Justice, Sonia LeBel, se sont rencontrées la semaine dernière pour discuter du dossier. « C’était unanime. Elles veulent toutes abolir le délai de prescription », confirme Mme Labrie.

Pas de raison

Il n’y a donc plus de raison d’attendre, croit M. Lessard. « J’espère que, dans deux semaines, ça commencera à en parler à l’Assemblée nationale. Faudrait qu’ils passent à l’acte », fait valoir M. Lessard.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec la ministre LeBel, mais son attachée de presse, Nicky Cayer, a réitéré l’engagement de la CAQ. « Nous étudions divers scénarios afin de répondre aux demandes du Barreau et de la protectrice du citoyen concernant les délais de prescription en matière d’agression sexuelle », a indiqué Mme Cayer par écrit.