Partie de poker à haut risque entre Washington et Pékin

Négociateurs américains et chinois se retrouvent mercredi et jeudi à Washington pour tenter de dessiner les contours d'un accord commercial, à un mois de l'expiration de la trêve dans l'affrontement que se livrent les deux premières économies du monde.

Signe de discussions au plus haut niveau, le vice-premier ministre chinois Liu He, négociateur commercial en chef de Pékin, doit faire le déplacement aux États-Unis avec un entourage d'une trentaine de personnes. Son interlocuteur sera le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, qui dirige les tractations pour la partie américaine.

Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping avaient consenti début décembre à enterrer provisoirement la hache de guerre. Concrètement, le président américain a accepté de suspendre jusqu'au 1er mars le passage de 10% à 25% de tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d'importations annuelles aux États-Unis, afin de tenter d'aplanir les différends commerciaux qui polluent depuis un an les relations des deux pays, pourtant très interdépendants.

La feuille de route de l'administration Trump est connue: obtenir de la Chine qu'elle consente à des réformes structurelles, c'est-à-dire qu'elle change ses pratiques commerciales jugées déloyales, comme le transfert «forcé» de technologies et le «vol» de propriété intellectuelle.

Pour Washington, Pékin doit aussi réduire le colossal déficit commercial des États-Unis (plus de 375 milliards de dollars de biens en 2017), en ouvrant davantage son marché aux produits américains et en mettant fin aux subventions de ses entreprises.

Les mesures protectionnistes américaines affectent désormais l'économie chinoise, ce qui fait dire à Donald Trump que les États-Unis sont en position de force dans ces négociations car «la Chine veut vraiment un accord».

Pourtant, son ministre du Commerce Wilbur Ross, lui aussi impliqué dans les discussions, a récemment douché l'optimisme du président, estimant que les deux parties étaient «à des miles et des miles de trouver une solution» malgré l'important travail préliminaire déjà effectué.

Alors que les marchés financiers sont particulièrement sensibles à toute déclaration sur le commerce, il a appelé à la prudence sur l'issue de ces nouvelles négociations qui n'apporteront sans doute pas «la solution à tous les problèmes existant entre les États-Unis et la Chine».

«Les négociations de la semaine prochaine seront fondamentales pour déterminer si les Chinois sont disposés à parler des problèmes structurels», au coeur du litige, observe pourtant Edward Alden, expert en commerce international au Council on Foreign Relations.

Début janvier, pendant une session de discussions à Pékin, la partie chinoise avait fait preuve d'ouverture sur la problématique de réduction du déficit commercial américain. En revanche, aucun progrès n'avait été constaté sur d'éventuels engagements à changer les pratiques commerciales.

«Il sera très difficile de trouver un accord si les Chinois ne s'attaquent pas aux problèmes structurels» qui sont désormais la cible de l'administration Trump, poursuit M. Alden.

Mais trouver un compromis sera d'autant plus difficile que les autorités chinoises devraient, elles, se montrer inflexibles sur certains points, comme les subventions à leurs entreprises publiques, au coeur de la vision de l'économie du président chinois qui entend créer des champions nationaux.

Toute exigence américaine qui pourrait être perçue comme un obstacle au plan «Made in China 2025» («Fabriqué en Chine 2025»), sera sans doute aussi rejetée, avance Edward Alden.

Lancé en 2015, ce plan doit faire du pays un leader technologique mondial, qu'il s'agisse de robotique, de télécommunications ou de véhicules à énergie nouvelle.

«Made in China 2025 est une stratégie nécessaire pour la Chine afin de parvenir à un développement durable», opine Betty Wang, économiste chez ANZ Banking Group, soulignant que tout le monde s'accorde à dire que la croissance chinoise ne peut plus reposer uniquement sur les investissements et la fabrication de produits à bas prix.

«La transformation de la Chine vers une industrie hautement qualifiée et des services à valeur ajoutée est indispensable pour sa croissance intérieure» à venir, ajoute-t-elle.

Pour autant, les négociateurs chinois pourraient s'appuyer sur la bonne volonté de leur gouvernement: fin décembre, les médias d'État avaient rapporté que le Parlement chinois envisageait une nouvelle loi régissant l'investissement étranger qui empêcherait le transfert forcé de technologie. De quoi apaiser le courroux américain.