Refuge pour itinérants: le Royal Victoria surtout fréquenté par des hommes

L'ancien hôpital Royal Victoria, ouvert depuis bientôt deux semaines pour offrir des lits d'urgence aux itinérants durant l'hiver, semble impopulaire auprès des femmes de Montréal.

Depuis le 15 janvier dernier, le refuge est fréquenté tous les soirs par «soixante à soixante-dix personnes», selon Alexandre Desjardins, coordonnateur à la Mission Old Brewery.

Durant la nuit du 19 janvier, 53 personnes ont eu recours à la ressource de débordement alors que le froid s'abattait sur Montréal. De ce nombre, seulement trois étaient des femmes, selon les données du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-de-l'Île-de-Montréal.

«On leur dit les possibilités, donc selon moi, c'est juste qu'il y en a plusieurs qui ne désirent pas aller là», a expliqué M. Desjardins. La clientèle majoritairement masculine du refuge s'expliquerait par le manque de «popularité» de la ressource d'urgence auprès des femmes et la méconnaissance de la ressource.

Beaucoup plus d'hommes

Pour Mélissa Bellerose, directrice des communications et affaires publiques de la Mission Old Brewery, le nombre majoritaire d'hommes en situation d'itinérance serait une des explications. «C'est certain qu'il y a plus d'hommes dans cette situation-là, et c'est une ressource de dernier recours.»

C'est ce qui expliquerait aussi le peu de femmes qui utilisent un lit à Royal Victoria, selon Alexandre Desjardins. «Par exemple, ici, on a une ressource pour 60 femmes et on en a une pour 280 hommes. Les deux sont remplies à pleine capacité, mais on voit beaucoup plus d'hommes.»

Les hommes sont aussi plus portés à utiliser les ressources disponibles. «Les femmes ont tendance à beaucoup plus épuiser leurs ressources personnelles et leurs ressources sociales autour d'elle avant d'utiliser les autres refuges», a-t-il ajouté.

Mixité de la clientèle

Le site de l’ancien hôpital Royal Victoria est une des seules ressources à offrir un lit d'urgence aux hommes, aux femmes et aux personnes trans. Pourtant, la mixité de la ressource ne serait pas un frein pour les femmes. «Les demoiselles ont quand même des endroits réservés. Il y a aucune raison qu'il y ait moins de femmes», a avancé M. Desjardins.

Ce dernier a toutefois mentionné que, selon son expérience, certaines femmes refusent de dormir en présence des hommes.