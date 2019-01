Une femme s’assoit sur la toilette et se fait mordre par un serpent caché dans le bol

Une Australienne de Brisbane a vécu le cauchemar de plusieurs, mardi, alors qu’elle était innocemment assise sur la toilette chez une amie, pour faire ce qu’elle avait à faire, et qu’un serpent a surgi de la cuvette pour la mordre.

Il s’agit d’une morsure non venimeuse qui a entraîné des blessures mineures. Le python tapis, une espèce qui se trouve en Australie et en Nouvelle-Guinée, mesurait environ 1,5 mètre, selon ce que rapporte The Courier Mail newspaper.

La victime, une dénommée Helen Richards, 59 ans, a déclaré avoir ressenti une douleur aigüe.

Jasmine Zeleny

«J’ai sauté avec mes pantalons aux genoux et quand je me suis retournée d’un bond, j’ai aperçu quelque chose qui ressemblait à une tortue au très long cou qui tentait de retourner dans la cuvette.»

«Malheureusement, lorsque Helen s’est assise, le serpent a eu peur et comme sa porte de sortie préférée était évidemment bloquée, il a attaqué», a expliqué celle qui a récupéré le reptile, la spécialiste Jasmine Zeleny.

Lorsque Mme Zeleny est arrivée sur les lieux, Helen Richards avait déjà enfermé le serpent dans la cuvette. «Elle a vraiment bien géré la situation», a confirmé la spécialiste.

Le python tapis est une espèce commune le long de la côte est de l’Australie. Toujours selon Jasmine Zeleny, il est courant de trouver des serpents cherchant de l'eau dans les toilettes par temps chaud.