Accusé pour une lettre qui décrit une agression sexuelle

Un individu de 43 ans de Québec qui aurait écrit un plan décrivant ce qu’il ferait pour agresser sexuellement une mineure est accusé de production et de possession de pornographie juvénile.

«Installer une caméra dans la douche et dans la chambre», «faire ouverture pour la voir nue», «préparer beaucoup de somnifères pour l’endormir», «une fois complètement confiance acquise et la jeune K.O. couchée sur mes cuisses», «ensuite la coucher et se déshabiller et se coucher en bobettes» : une lettre trouvée l’an dernier dans la chambre de Sylvain Côté détaillait en cinq points ce qu’il ferait subir à une enfant de moins de 16 ans qu’il connaissait, si elle se retrouvait chez lui.

Le manuscrit, qui a été découvert par une personne de son entourage, a été transmis aux policiers.

L’écriture expertisée

Alors qu’il niait être l’auteur de la lettre, une expertise réalisée par une spécialiste du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale a conclu que Côté était l’homme derrière la plume.

Interrogé par les policiers, le quadragénaire a finalement confirmé qu’il s’agissait de son écriture, selon ce qu’a relaté en cour jeudi le procureur de la Couronne Me Pierre-Alexandre Bernard.

Côté aurait alors assuré qu’il avait rédigé cette lettre dans un moment de masturbation et d’excitation sexuelle et qu’il ne visait pas la mineure en question.

Lorsqu’il a finalement été accusé en novembre, il a été remis en liberté sous certaines conditions.

Côté a trois antécédents judiciaires, tous en matière de conduite avec les facultés affaiblies.

Violation de domicile

L’homme est toutefois de retour en prison depuis la semaine dernière. Il est accusé de s’être introduit le soir du 20 janvier chez une ex-conjointe.

«En délire», il aurait défoncé la porte de sa chambre à coucher et fait des trous dans un mur. Il lui aurait réclamé de l’argent pour payer sa méthadone à la pharmacie, en la menaçant de mort.

Lors de son enquête sur remise en liberté jeudi, Côté, un travailleur de la construction actuellement sans emploi en raison de blessures, s’est dit ouvert à suivre une thérapie pour des problèmes d’impulsivité.

Côté devenait aussi sans domicile fixe, puisqu’il a été évincé de son logement pour défaut de paiement.

Dans les circonstances et compte tenu de la gravité des accusations, le juge Michel L. Auger a ordonné qu’il demeure détenu pour la suite des procédures dans ses deux dossiers.

L’accusé sera de retour en cour mercredi. Il lui est interdit de communiquer avec les plaignantes.