Chris Brown sort une chanson quelques jours après son arrestation

Chris Brown vient de sortir un nouveau titre, et ce, quelques jours après avoir été arrêté à Paris pour suspicion de viol.

Le rappeur est en effet resté en garde à vue plusieurs heures après avoir été accusé par une jeune femme de l'avoir violée. Elle a porté les mêmes accusations contre un ami à lui et son garde du corps.

La star de 29 ans a fermement nié ces accusations et a, semble-t-il, essayé d'oublier ses ennuis juridiques en partageant sur Twitter un lien SoundCloud menant à sa nouvelle chanson, intitulée «Who Dis», tirée de son album «Undecided».

«TeamBreezy... vous l'avez demandé. Voici WhoDis», a écrit Chris Brown.

Le chanteur de «Forever» et deux membres de son entourage ont été arrêtés lundi 21 janvier et ont passé la nuit derrière les barreaux avant d'être relâchés sans que des poursuites ne soient engagées contre eux.

La police de Paris enquête toujours sur l'affaire et la star américaine a ensuite publié une déclaration sur Instagram après avoir retrouvé la liberté.

À côté d'un message disant «Cette femme ment», il a abordé le scandale affirmant que le viol va à l'encontre de «son caractère et de sa morale».

Alors que les fans ont été prompts à prendre sa défense, la rappeuse Eve s'est retrouvée forcée de s'excuser après l'avoir descendu dans son émission The Talk. La star de 40 ans avait alors déclaré : «C’est vraiment dommage. Je veux dire, évidemment, nous savons qu’il a déjà eu des problèmes par le passé, et genre, quand vas-tu t'arrêter, grandir, permettre à ton talent de briller et réparer ton cerveau?»

Elle est ensuite revenue sur ses propos dans une vidéo partagée sur sa page Instagram et a déclaré que ses commentaires ne visaient pas directement Chris Brown.

«J'espère qu'aucune de ces choses n'est vraie, mais nous devons parler de ce genre de chose. Je dois avoir un avis. Je suis une femme. J'ai vécu certaines choses et je veux juste que le débat continue. Alors, à tous ceux que j'ai offensés, je m'excuse», a ajouté Eve.