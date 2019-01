De grandes entrevues pour Emmanuelle Latraverse sur QUB radio

Emmanuelle Latraverse mène des entrevues en profondeur avec des personnalités politiques de tous les paliers de gouvernement dans la nouvelle série en baladodiffusion «Emmanuelle présente», sur QUB radio.

À LIRE ÉGALEMENT

«On manque d’ambition» - Valérie Plante

Dans ces tête-à-tête, dont une nouvelle édition sera mise en ligne chaque lundi, Emmanuelle Latraverse part à la rencontre des hommes et des femmes qui se cachent sous les habits et les discours des politiciens. On nous promet des discussions «loin du débat partisan» et «au-dessus de la mêlée».

Dans le premier épisode d’«Emmanuelle présente», qu’on peut écouter dès maintenant, la journaliste s’entretient avec Valérie Plante, et tente de cerner ce qui anime la mairesse de Montréal.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, et la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, seront ensuite les prochains invités d’Emmanuelle Latraverse.

Une dizaine d’autres capsules d’«Emmanuelle présente» seront lancées au cours de l’année.

L’application QUB radio peut être téléchargée en tout temps. Toutes les émissions et baladodiffusions de la chaîne numérique sont également disponibles au www.qub.radio, et sur d’autres plateformes telles iTunes, Spotify, TunedIn, Google Podcasts, Google Play et Stitcher.