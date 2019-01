Grandes infrastructures: «On manque d’ambition» - Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, croit que les gouvernements provinciaux et fédéraux manquent d’ambition quand vient le temps d’investir dans de grandes infrastructures, dont celles qui sont positives pour l’environnement.

Les transports collectifs devraient être d’ailleurs mieux financés, selon Mme Plante, dont la plateforme électorale proposait l’ajout d’une nouvelle ligne de métro.

«Si on veut réduire les gaz à effet de serre au Canada, ça commence par le transport», a-t-elle soutenu, mentionnant ensuite que les routes sont financées à 100 % par le gouvernement, ce qui n’est pas le cas pour les transports collectifs.

Mme Plante s’est livrée dans un entretien intime avec Emmanuelle Latraverse dans un tout nouveau balado intitulé «Emmanuelle présente...» disponible sur QUB radio.

«Moi, j’ai besoin que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada rajoutent de l’argent pour permettre de changer les paradigmes, a-t-elle ajouté. Il faut que le financement coïncide avec de vraies orientations en transport collectif parce que le jour où je vais avoir des options, je vais pouvoir être exigeante envers ma population et les inviter à participer collectivement à cet effort pour l’environnement».

L’exemple du REM

Parmi les projets ambitieux en matière de transport collectif, Mme Plante a donné l’exemple du Réseau électrique métropolitain (REM).

«On a besoin de ce projet-là pour montrer à quel point on a le droit d’être ambitieux et qu’on est capable de le réaliser dans le temps et dans l’argent», a mentionné la mairesse.

Elle ajoute que ce projet pourrait entraîner un regain de confiance de la population envers les gouvernements.

«Il y a tellement de cynisme autour de la capacité de respecter le budget et d’accomplir le travail dans le temps. [...]Ultimement, il faut combattre le cynisme lié à la politique en général et c’est pour cette raison que lorsque j’ai fait mes objectifs ambitieux durant ma campagne, je me suis dit: “Oh boy, qu’est-ce qui va se passer si je ne suis pas capable de les réaliser”. Mais en même temps, je veux tellement», a-t-elle analysé.

Son seul regret

«Le budget, j’ai trouvé ça tough... ç’a commencé raide!» a confié Mme Plante, lorsque questionnée par rapport aux regrets qu’elle pouvait avoir depuis le début de sa campagne.

Elle a avoué avoir été mal guidée.

«C’est le seul moment dans ma carrière politique où je ne me suis pas écouté moi. J’ai été déconnectée de ce que Valérie, la mairesse, aurait dû communiquer».

Le premier budget de son administration, déposé le 10 janvier 2018, avait été accueilli froidement. Il réservait pour les Montréalais la plus importante hausse de taxes en six ans, principalement en raison de l’augmentation de la taxe de l’eau. Dès le lendemain, la l’administration reconnaissait avoir «raté» sa sortie en présentant le budget.

Néanmoins, elle persiste et signe.

«Je continue à dire que cette taxe sur l’eau était nécessaire, je ne renie pas ça. [...] Je suis une personne qui est très connectée, très instinctive, très stratégique et cette fois-là, j’étais à côté de mes pompes».

«Je me suis laissé guider par les gens autour de moi, je n’ai pas su mettre ma limite. Ça fait en sorte que c’est une femme froide et déconnectée qui est arrivée devant les gens avec cette taxe», a-t-elle conclu.