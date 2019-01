Il avale un poisson vivant... qui frôle de le tuer

Les jeux liés à la consommation d’alcool peuvent prendre des tournures inusitées, mais également dangereuses.

Dans un rare cas médical documenté le 17 janvier dernier dans le journal Acta Oto-Laryngologica Case Reports, un jeu consistant à avaler un poisson vivant aurait pu tuer l’un des participants.

Inspirés par la célèbre émission américaine «Jackass», des jeunes hommes de Rotterdam aux Pays-Bas s’amusaient régulièrement à avaler des poissons rouges vivants avant de caler de la bière.

L’idée s’est finalement révélée en être une bien mauvaise, le 3 avril 2016, lorsqu’un homme de 28 ans, intoxiqué par de l’ecstasy et de la bière, a finalement terminé la soirée aux urgences.

Au lieu d’utiliser de simples poissons rouges ce soir-là, l’homme a tenté d’avaler un corydoras bronze (corydoras aeneus) un poisson d’aquarium très populaire, mais dont les défenses naturelles sont très puissantes.





















Les corydoras bronze font de 5 à 8 centimètres (2 à 3 pouces) ont des épines montées sur leurs nageoires pectorales. Lorsqu’ils sont stressés, par exemple, lorsqu'ils sont avalés par un prédateur, les épines se dressent et peuvent envoyer leur venin dans la bouche du prédateur.

Les animaux qui tentent habituellement de les avaler meurent.

Dans cas qui nous préoccupe, l’homme qui l’a avalé a rapidement compris qu'il avait commis une grave erreur, selon une vidéo de l’incident visionnée par des médecins.

Un individu a d’abord tenté d’avaler le poisson avant de le recracher. Mais un autre, celui de 28 ans, l’attrape, avale de la bière et le poisson ensuite.

Immédiatement, quelque chose ne semble pas aller.

L'homme a essayé d'avaler plus de bière, mais n'a pas été capable. Dix secondes plus tard, il «s'étouffait vigoureusement» et vomissait du liquide. «En détresse extrême», il enfonça deux doigts dans sa gorge, essayant de se faire vomir, mais n’a pas réussi. Quelqu’un tente de pratiquer la méthode de Heimlich, de la mauvaise façon, mais n’a pas réussi à expulser le poisson. L’homme a ensuite craché du sang.

Malgré tout, il aurait apparemment attendu «plusieurs heures» avant de se rendre à l'hôpital, après avoir tenté, sans succès, de déloger le poisson avec «plus de bière, de miel et de crème glacée».

Une fois entre bonnes mains, les médecins ont analysé sa gorge avec une caméra laryngoscope, et on réussi à retirer le poisson par le biais d’une chirurgie.

Ils ont dû retirer les épines les unes après les autres délicatement.