Jean-Pierre Ferland emmène les femmes de sa vie sur scène

Après avoir chanté avec elles sur l’album «Toutes les femmes de ma vie», lancé à l’automne, Jean-Pierre Ferland emmène ses muses sur scène pour un spectacle exclusif, qui sera présenté un seul soir à Montréal, le 6 février, puis à Québec, trois jours plus tard.

Le concert «Toutes les femmes de ma vie» mettra en vedette neuf grandes interprètes féminines de la francophonie, dont plusieurs ont également joint leur voix à Ferland sur le disque.

Le «petit roi», qui célébrera ses 85 ans en 2019, sera ainsi entouré d’Isabelle Boulay, Luce Dufault, Laurence Jalbert, Florence K, Yama Laurent, Julie Anne Saumur, Mélissa Bédard, Diane Tell et Nanette Workman, avec qui il offrira des duos sur les plus grands classiques de son répertoire, comme «T’es mon amour, t’es ma maîtresse», «Un peu plus haut, un peu plus loin», «Une chance qu’on s’a» et «Que veux-tu que je te dise».

La direction musicale de «Toutes les femmes de ma vie» est assurée par André Leclair, complice de longue date de Jean-Pierre Ferland, et plus de dix musiciens accompagneront les artistes pendant la prestation. La chanteuse Geneviève Leclerc se produira en première partie de la soirée.

Le spectacle «Toutes les femmes de ma vie» tiendra l’affiche de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le mercredi 6 février, avant d’être proposé au Centre Vidéotron, à Québec, le samedi 9 février. Les billets sont en vente à la billetterie de la Place des Arts (www.placedesarts.com ou 1-866-842-2112) et à la billetterie du Centre Vidéotron (www.centrevideotron.com).