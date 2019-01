La boxe pour amasser des fonds

Depuis deux ans, les participants du challenge XPN boxent pour dépasser leurs limites, mais d'abord et avant tout, amasser des fonds pour la recherche sur les maladies du dos.

L'an dernier, 110 000 $ ont été amassés grâce à des galas de boxe amateurs tenus à Montréal et Québec. Pour la première fois, l’évènement fera escale à Trois-Rivières en mai prochain.

«L'idée, ce n'est pas de former des champions de boxe. On veut travailler avec des gens qui ont à cœur une cause. On est là pour se mettre en forme, avoir du plaisir et c'est sécuritaire. On les encadre avec des professionnels, de vrais coachs de boxe», explique Martin Cantin, du challenge XPN.

L'organisation est à la recherche d'hommes et de femmes d'affaires voulant y participer.

«À Québec, on a beaucoup d’hommes et de femmes qui ont de grandes carrières qui souhaitent s’impliquer pour la cause, des médecins, des avocats», raconte Fernand Marcotte. L’ex-boxeur s’occupe de l’entraînement des participants de la région de Québec.

À Trois-Rivières, c’est Jimmy Boisvert, l’entraîneur du poids lourd Simon Kean, qui veillera à l’entraînement des participants.

«C’est un entraînement exigeant qui, règle générale, rend les gens fiers d’avoir réussi. C’est nous qui allons choisir qui va affronter qui... et on tiendra compte des affinités à l’entraînement. On veut que tout le monde s’amuse et apprécie son expérience. Ça doit demeurer amical et on va s’assurer de mettre des gens du même calibre ensemble», sourit-il.

De retour au travail

Le notaire et agent de sportifs, Paul Corbeil, est l'un des premiers à avoir accepté l'invitation.

«Je n’ai jamais boxé de ma vie. C’est un beau défi de partir à zéro et de livrer un combat. Combien de fois j’ai dit à mes clients de prendre soin d’eux, de bien s’alimenter, de se coucher tôt. Maintenant, c’est à moi de goûter à cette discipline et à cette rigueur », lance-t-il.

Et le lendemain du combat, tout le monde devra retourner au travail.