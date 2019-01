La CAQ embauche un ex-stratège de Jean Charest

La CAQ a mis la main sur un ancien stratège de Jean Charest. Mario Lavoie conseillera François Legault en matière de relations canadiennes et internationales, a appris Le Journal.

Le nom de cet ex-proche collaborateur de Jean Charest circule depuis plusieurs mois déjà dans les officines caquistes. Mario Lavoie débutera ses nouvelles fonctions au cabinet du premier ministre Legault la semaine prochaine, selon nos informations.

À titre de conseiller de Jean Charest, Mario Lavoie a notamment travaillé sur partenariat économique entre le Canada et l’Europe.

Il connaît également très bien la politique fédérale et a ses entrées au Parti conservateur pour avoir dirigé par le passé le bureau de l’ex-ministre Denis Lebel aux Affaires intergouvernementales.

Au bureau de François Legault, on a tenu à rappeler que la CAQ est une coalition pour expliquer cette acquisition libérale. «Son expertise en matière de relations canadiennes et internationales est reconnue par beaucoup de monde et c’est un gars qui a énormément d’expérience», s’est limité à commenter le directeur des communications du premier ministre, Manuel Dionne.

Mario Lavoie était jusqu’à tout récemment vice-président pour la firme de relations publiques Impact.