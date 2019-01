La tragédie d'Humboldt aurait pu être évitée, déplore les proches des victimes

La tragédie qui a décimé l'équipe des Broncos de Humboldt au printemps dernier aurait pu être évitée si le camionneur qui a happé l'autobus transportant l'équipe avait respecté un arrêt obligatoire.

Une déclaration commune des faits dévoilée lundi à l'occasion du début des audiences pour déterminer la peine dont écopera Jaskirat Singh Sidhu montre que le camionneur n'a pas été aveuglé par le soleil ou qu'il n'était pas distrait par son cellulaire lors de l'accident. Par contre, il a omis de s'arrêter comme il l'aurait dû à l'angle des routes 35 et 335, malgré la présence d'un panneau d'arrêt surdimensionné de quatre pieds de diamètre, a rapporté le «Saskatoon Star Phoenix».

Le chauffeur de l'autobus qui transportait l'équipe n'a eu aucune chance d'éviter le poids lourd. La collision avait fait 16 morts et 13 blessés, le 6 avril, et avait suscité une immense vague de sympathie et de générosité à travers le pays.

Déclarations et émotions

Ces révélations ont ébranlé plusieurs familles qui doivent traverser une semaine lourde en émotion. En effet, 75 déclarations de victimes ont été déposées au tribunal, dont 65 qui doivent être lues en cour.

Michelle Straschnitzki, la mère de Ryan, un enfant paralysé à la suite de l'accident, a profité de son temps de parole devant le tribunal pour déplorer que l'accident ne se serait jamais produit si Sidhu s'était immobilisé comme il le devait. La famille éprouve beaucoup de chagrin et de colère depuis le 6 avril, a-t-elle ajouté, selon des propos relayés par le «Saskatoon Star Phoenix».

Pour sa part, Robin Lukan, la mère de Connor, qui a péri dans l'accident, ne peut se résoudre à pardonner au camionneur. «Votre manque de prudence a tout changé. Je veux que vous voyiez et ressentiez toute la douleur que vous avez causée», a-t-elle déclaré en s'adressant à Jaskirat Singh Sidhu, qui était appuyé de proches pendant la journée.

D'autres parents ont été moins incisifs à l'égard du camionneur, certains soulignant qu'il n'avait sûrement pas l'intention de causer une telle tragédie en se levant le matin du 6 avril.

«J'ai de la peine pour vous aussi. Je ne vous haïs pas. Quand je vous regarde, je vois un jeune homme pas beaucoup plus vieux que Marc», a déclaré Marilyn Cross, la mère d'un entraîneur adjoint qui est mort dans la collision, selon le quotidien de Saskatoon.

Ces propos ont amené Jaskirat Singh Sidhu à s'éponger les yeux avec un mouchoir. D'ailleurs, plusieurs proches des victimes étaient en pleurs à un moment ou un autre de l'audience, tandis que des boîtes de mouchoirs circulaient dans l'assistance, a souligné le «Star Phoenix».

Jaskirat Singh Sidhu fait face à 16 accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort et à 13 accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Il a plaidé coupable en début janvier.