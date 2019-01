L’action de SNC-Lavalin plonge de plus de 25%

La crise diplomatique avec l’Arabie saoudite, de mauvaises surprises dans des projets et l’incertitude économique affecteront durement les prochains résultats financiers de la firme d’ingénierie SNC-Lavalin.

Cet avertissement rendu public lundi matin a fait chuter l’action de SNC de plus de 25 % à la Bourse de Toronto.

«Les relations intergouvernementales entre le Canada et l'Arabie saoudite, jumelées aux prix imprévisibles des marchandises et aux plans d'investissement incertains des clients, se sont traduites par une dégradation de nos perspectives à court terme que nous ne pouvons ignorer», indique l’entreprise montréalaise dans un communiqué.

SNC-Lavalin rappelle que plus de 15 % de sa main-d’œuvre travaille en Arabie saoudite, pays qui «a été une source importante de croissance» au cours des dernières années. En 2017, l’entreprise a enregistré des revenus de près de 1 milliard $ en Arabie saoudite, soit 11 % de son chiffre d’affaires total.

SNC a donc mené des tests de dépréciation qui l’amèneront à réduire la valeur de son secteur pétrole et gaz de 1,24 milliard $, soit 7,06 $ par action.

À cela se sont ajoutées de fortes pertes financières découlant d’un contrat minier non précisé et une décision d’arbitrage défavorable concernant un projet dans le secteur pétrole et gaz en Australie.

Tous ces problèmes pèseront lourd sur les résultats de SNC-Lavalin pour 2018. Le bénéfice par action ajusté des activités d’ingénierie et de construction ne dépassera pas 1,30 $ par action alors qu’il devait atteindre au moins 2,60 $. Pour ce qui est du bénéfice par action de l’ensemble de l’entreprise, il se situera entre 2,15 et 2,30 $ alors que selon les plus récentes précisions, il devait osciller de 3,60 à 3,85 $.