Lara Fabian revient sur une période extrêmement difficile

Lara Fabian est revenue, lundi, sur les moments extrêmement difficiles qu’elle a vécus lorsqu’elle a été atteinte de surdité brusque.

C’était en 2013. En raison d’une erreur technique, la chanteuse a perdu l’ouïe pendant plusieurs mois.

«J’ai fait ce qu’on appelle une surdité brusque. J’ai été heurtée par un choc sonore lors d’une répétition», a raconté Lara Fabian sur le plateau de «Deux filles le matin».

«Je ne sais même plus combien de décibels j’ai pris», a ajouté la chanteuse qui a reçu pas moins de 1000 hertz dans les oreilles.

Trop puissante, la décharge a complètement assommé la coach de «La Voix».

«Je suis tombée par terre et mon cerveau a éteint. Quand je me suis réveillée, je n’entendais absolument plus rien», a-t-elle précisé à l’émission de Marie-Claude Barrette.

À partir de cet instant, la chanteuse croyait que son tympan était «mort», mais ce n’était pas du tout le cas.

Mais la surdité brusque a forcé Lara Fabian à annuler une cinquantaine de spectacles, à entreprendre des démarches médicales, mais aussi à amorcer une réflexion sur sa vie.

«J’ai eu la force de caractère de me dire que ce n’était pas fini et que quelque chose allait se passer», a raconté la chanteuse.

C’est effectivement ce qui s’est passé, un beau jour, quand elle ne s’y attendait pas du tout.

«Puis, un jour, j’étais dans ma cuisine et c’est revenu. La première chose que j’ai entendue c’est la voix de ma fille et de mon mari qui disaient quelque chose», a-t-elle confié.

«Ça s’est rallumé comme ça s’est éteint», a conclu la chanteuse.