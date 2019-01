Le Groupe Germain construira un hôtel à l’aéroport d’Ottawa

Le Groupe Germain construira un hôtel qui sera relié par une passerelle aux terminaux de l’aéroport international d’Ottawa.

Ce projet de 40 millions $ comptera 180 chambres, un restaurant, ainsi que des salles de réunion ayant une superficie de 3000 pieds carrés. L’Hôtel Alt Aéroport d’Ottawa devrait accueillir ses premiers clients à la fin de l’an prochain.

«Cette annonce marque un jalon important pour Groupe Germain Hôtels. Elle signifie que nous atteignons notre objectif de 20 hôtels d’ici 2020, et nous sommes extrêmement fiers de cet accomplissement», a indiqué Jean-Yves Germain, coprésident de Groupe Germain Hôtels, par communiqué.

Il s’agit du troisième hôtel du Groupe Germain dans la région de la capitale fédérale. Un Hôtel Alt avait été inauguré en 2016 dans le centre-ville, tandis que l’Hôtel Le Germain a ouvert ses portes le printemps dernier.

«Après plus d’un an de vérification diligente, nous avons trouvé l’emplacement de choix et le partenaire idéal pour développer un hôtel relié au terminal YOW», a mentionné Mark Laroche, président et chef de la direction de l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa.

C’est la firme montréalaise LemayMichaud Architecture Design qui concevra ce nouvel établissement.