Le premier succès de Pink était plutôt destiné à Madonna

Le premier succès commercial de Pink, Get the Party Started, était à l'origine prévu pour Madonna. Linda Perry, qui a écrit le morceau, vient de révéler dans le magazine Rolling Stone qu'elle avait envoyé le morceau à l'interprète de La Isla Bonita, mais la star l'a refusé.

«Une semaine plus tard, Alecia (Moore, le vrai nom de Pink) m'a appelée et m'a laissée ce message complètement fou où elle me disait qu'elle allait venir me chercher si je ne la rappelais pas», a expliqué l'artiste. Et même si elle était convaincue que la jeune fille excitée qui l'appelait s'était trompée de numéro, Linda Perry l'a rappelée.

«Elle me dit “Vous êtes bien la Linda Perry qui a chanté Dear Mister President dans 4 Non Blonde?”, je lui réponds “Ouais” et elle me dit “Ah alors je m'adresse à la bonne personne”. Je venais d'écrire Get the Party Started alors je lui ai dit “Bon, j'ai quelque chose que j'ai écrit la semaine dernière”, et je lui ai envoyé. J'imagine qu'elle l'a ensuite envoyé à LA Reid (le patron de sa maison de disques) et ils se sont dit “Ok, on a notre premier simple”», a révélé la chanteuse.

Avec plus de 800 000 exemplaires vendus aux États-Unis, Get the Party Started est encore à ce jour le titre le plus populaire de Pink, 18 ans plus tard.