Les députés déménagent pendant la longue rénovation du Parlement

Les députés canadiens ont entamé lundi à Ottawa leur dernière session parlementaire avant les élections d'octobre dans des locaux temporaires proches du Parlement, dont la titanesque rénovation est censée durer 10 ans et coûter plusieurs milliards de dollars.

Les députés avaient quitté fin 2018 l'ancien bâtiment néo-gothique, silhouette emblématique de la capitale canadienne, reconstruit en 1927 après qu'un incendie eut détruit le précédent onze ans plus tôt.

Ils ont commencé la nouvelle session dans un atrium spécialement aménagé dans la cour d'un bâtiment voisin, l'édifice Ouest (West Block), surmonté d'une immense verrière.

Les sénateurs, qui doivent reprendre leurs travaux fin février, vont de leur côté déménager dans une ancienne gare ferroviaire située près du Canal Rideau, plus à l'est.

Le premier ministre Justin Trudeau a dû lui aussi s'installer dans un bureau du West Block, autrefois utilisé par son père Pierre Elliott Trudeau lorsqu'il était ministre de la Justice, et par son grand-père, qui fut ministre de la Pêche.

Les travaux de rénovation, qui touchent le Parlement et plusieurs bâtiments alentour pour un montant estimé à 3 milliards de dollars canadiens (2 milliards d'euros), ont commencé il y a plusieurs années et doivent encore durer une décennie. Un nouveau centre d'accueil des visiteurs est également prévu, ainsi qu'une modernisation de la bibliothèque du Parlement.

Les travaux mobilisent des milliers de spécialistes de tous métiers «afin de créer une harmonie comme celle du meilleur orchestre symphonique», a commenté James Bridger, l'un des principaux architectes ayant travaillé à ce projet.

L'édifice Ouest, qui jusqu'à présent abritait des bureaux de députés, a été construit entre 1865 et 1910.

Tout au long de sa rénovation, commencée en 2011, quelque 200 artisans y ont travaillé chaque jour. Ils ont notamment démonté et reconstruit 28 cheminées, deux flèches et déplacé la moitié des quelque 140 000 pierres que compte l'édifice. Quelque 3500 m2 de toit en cuivre ont été changés, plus de 1350 fenêtres installées, et au total 2900 tonnes de matériaux, dont de l'amiante, ont été retirées.

La véritable attraction de la nouvelle Chambre des communes est sans conteste son toit en verre. Pour le soutenir, 20 piliers en acier, qui «s'élèvent comme des arbres géants» selon ses architectes, ont été érigés.